TikTok publicó un mensaje revelador antes de morir: “No todos conocen mi lado cul...”

““No todos conocen mi lado cul... “Yo soy capas de quemar mi casa por ver la del vecino arder, y aun sabiendo que también me va a llevar la ver...”, fue parte del mensaje que Cinthya Tamez publicó en TikTok horas antes de ser encontrada sin vida junto con uno de sus hijos en un Jeep Rubicón, en Montemorelos, Nuevo León, México.