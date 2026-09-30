TikTok publicó un mensaje revelador antes de morir: “No todos conocen mi lado cul...”

““No todos conocen mi lado cul... “Yo soy capas de quemar mi casa por ver la del vecino arder, y aun sabiendo que también me va a llevar la ver...”, fue parte del mensaje que Cinthya Tamez publicó en TikTok horas antes de ser encontrada sin vida junto con uno de sus hijos en un Jeep Rubicón, en Montemorelos, Nuevo León, México.
La publicación cobró relevancia después de que autoridades localizaran a cinco integrantes de una familia sin vida en dos puntos del municipio.
En el video, Cinthya aparece conduciendo un vehículo tipo RZR mientras escucha música. La publicación incluía un mensaje relacionado con el rencor y con la posibilidad de causar daño aun cuando ella también pudiera resultar afectada.
De acuerdo con la información que comenzó a circular después del hallazgo, la publicación habría sido realizada aproximadamente cinco horas antes de que las autoridades localizaran los cuerpos de los cinco integrantes de la familia.
En la misma cuenta de TikTok atribuida a Cinthya también aparecían otros mensajes, entre ellos uno con la frase “En otra vida, lo prometo” y contenido relacionado con el rencor y el perdón.
Las publicaciones llamaron la atención de los usuarios después de conocerse la tragedia; sin embargo, por sí solas no permiten establecer qué ocurrió dentro de la familia ni determinar quién fue responsable de las muertes.
El hallazgo ocurrió este miércoles en Montemorelos, Nuevo León, y provocó la movilización de las autoridades hacia distintos puntos del municipio.
Posteriormente, los investigadores se trasladaron hasta un domicilio ubicado en el cruce de las calles El Sabino y Hualahuita, donde fueron localizados otros tres cuerpos.
Entre las víctimas se encontraba Leodegario Moya G., quien, según la información preliminar, era pareja sentimental de Cinthya y fue localizado sin vida dentro del domicilio.
Las otras dos víctimas eran menores de edad y, de acuerdo con los primeros reportes, también serían hijos de Cinthya.
Los tres hijos de la mujer no habían sido identificados oficialmente en la información inicial. De manera preliminar, se indicó que tenían aproximadamente 4, 10 y 11 años de edad.
De esta manera, cinco integrantes de una misma familia fueron encontrados sin vida en dos escenarios distintos: una mujer y uno de sus hijos dentro de un vehículo, y un hombre junto con otros dos menores en una vivienda.
Los primeros reportes señalaron que las víctimas presentaban lesiones producidas por impactos de arma de fuego.
La movilización de las autoridades se concentró principalmente en el Fraccionamiento Fresnos, donde fue localizado el Jeep, y en el Fraccionamiento Los Nogales, sector donde habitaba la familia.
Los investigadores acordonaron los lugares para realizar las diligencias correspondientes y recopilar los indicios que permitan reconstruir lo ocurrido.
Entre los elementos mencionados en los primeros reportes se encuentra un arma de fuego localizada cerca de la mujer dentro del vehículo. Las autoridades deberán establecer mediante los peritajes si está relacionada con los hechos.
Una de las hipótesis que comenzó a circular señala que Cinthya habría atacado a su pareja y a sus tres hijos antes de quitarse la vida.
Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía, por lo que permanece como una línea de investigación y no como un hecho establecido.
Las autoridades deberán determinar quién realizó los disparos, en qué orden ocurrieron los hechos y qué circunstancias llevaron a la muerte de los cinco integrantes de la familia.
La investigación también busca reconstruir las últimas horas de Cinthya y establecer qué ocurrió antes de que ella y uno de sus hijos fueran encontrados dentro del Jeep Rubicón.
Los mensajes publicados en TikTok forman parte del contenido que ha sido retomado en redes sociales tras conocerse el caso, pero no constituyen por sí mismos una explicación de la tragedia.
También comenzaron a circular versiones sobre las actividades que presuntamente realizaba Cinthya, entre ellas la organización de tandas y la compra, venta y rifa de artículos como vehículos, cadenas, relojes y teléfonos celulares.
Hasta ahora no existe información oficial que relacione esas actividades comerciales con las muertes ni que establezca que hayan tenido alguna incidencia en lo ocurrido.
Los cuerpos fueron trasladados para los procedimientos correspondientes, mientras los investigadores continuaban trabajando en los dos puntos donde fueron encontrados.
Las autoridades también deberán establecer oficialmente la identidad de los tres menores y precisar las circunstancias en que fueron privados de la vida.
El caso ha generado numerosas especulaciones en redes sociales, especialmente por el contenido publicado por Cinthya horas antes de que se conociera el hallazgo.
No obstante, las autoridades mantienen abierta la investigación y deberán determinar con pruebas periciales y otros elementos qué ocurrió realmente con los cinco integrantes de la familia.