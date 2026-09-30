"Iban a echar gasolina. Había helicópteros disparando": consternación en Guatemala por masacre

A hombros de vecinos y allegados, los féretros de las siete víctimas recorrieron las calles hasta el cementerio del municipio de Huité, en el departamento (provincia) de Zacapa, a unos 150 kilómetros de la capital.Los asesinados recibieron un homenaje póstumo en el parque central, mientras comercios y escuelas permanecían cerrados por el temor a nuevos hechos violentos tras los tiroteos del domingo.