Decepción y preocupación en México tras juego: Faitelson lanza advertencia

La prensa mexicana reaccionó con decepción y preocupación tras lo ocurrido en el juego amistoso ante Perú.
México y Perú empataron 1-1 este martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en el segundo partido de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana. El encuentro dejó sensaciones encontradas para el conjunto azteca, que tuvo que remontar y nuevamente terminó sin conseguir la victoria.
El empate representa el segundo 1-1 consecutivo de México bajo el mando de Márquez, después del resultado obtenido ante Colombia. El próximo reto del Tri será el 3 de octubre contra Estados Unidos, en otra prueba dentro de esta nueva etapa.
La prensa mexicana reaccionó con decepción y preocupación después del empate 1-1 ante Perú, un resultado que volvió a dejar dudas alrededor del proceso de Rafael Márquez como entrenador del Tri
Medio Tiempo de México.
El conjunto mexicano no pudo conseguir su primera victoria bajo el mando del exdefensor y, después de dos partidos, el balance sigue siendo de dos empates, situación que comienza a generar cuestionamientos entre los medios de comunicación.
El resultado ante Perú fue especialmente comentado porque México tuvo dificultades para imponer condiciones durante diferentes tramos del encuentro.
Fox Sports señaló que México está generando dudas...
Diario Récord de México.
Telemundo Deportes.
Para buena parte de la prensa mexicana, el empate dejó más interrogantes que certezas de cara a los próximos compromisos.
Azteca Deportes.
La preocupación no se limita al resultado. Algunos análisis apuntaron al funcionamiento colectivo, la falta de contundencia y las dificultades para controlar los partidos durante largos períodos. México mostró momentos de buen fútbol, pero nuevamente terminó dejando escapar la posibilidad de conseguir una victoria que habría cambiado el tono de las críticas alrededor del proceso.
El empate también generó comentarios sobre las decisiones de Márquez y las oportunidades que está brindando a diferentes futbolistas durante esta etapa. El entrenador continúa probando alternativas y buscando definir una base para el equipo, pero los resultados empiezan a convertirse en un elemento inevitable dentro de la evaluación de su trabajo.
Faitelson salió decepcionado y dejó su punto de vista sobre el México vs Perú que finalizó empatado 1-1.
Faitelson cuestionó a Rafa Márquez por los cambios que hizo.
ESPN Deportes.