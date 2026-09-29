Cristiano Ronaldo hace explotar Portugal: escándalo y tensión con Jorge Jesus

Bombazo: situación de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal ha generado un fuerte revuelo.
Portugal derrotó 2-1 a Noruega en la Nations League, en un partido que dejó una situación inesperada alrededor de Cristiano Ronaldo. E
El delantero portugués, de 41 años, no disputó ni un solo minuto y protagonizó una situación que rápidamente generó repercusión, ya que se trató de la primera vez desde 2008 que, estando disponible, se quedó sin ingresar al terreno de juego con su selección.
La polémica aumentó pocas horas después del encuentro. Según reportes de la prensa portuguesa, Cristiano Ronaldo no habría completado la sesión de trabajo prevista por la selección y terminó abandonando las instalaciones para regresar al hotel de concentración en Malmö, Suecia.
De acuerdo con A Bola, Portugal comenzó su preparación en territorio sueco pensando en el próximo compromiso ante Dinamarca. En el entrenamiento llamaron la atención las ausencias de João Félix, Francisco Conceição y Cristiano Ronaldo
El futbolista de Al Nassr llegó junto al resto de la delegación al centro de entrenamiento, pero finalmente no participó en la sesión colectiva.
Cristiano se presentó en las instalaciones cerca de media hora antes del comienzo del entrenamiento y mantuvo un breve intercambio con el entrenador Jorge Jesus.
Posteriormente, abandonó el lugar y regresó al hotel, donde realizó trabajos específicos en el gimnasio, según informó el citado medio portugués.
regresó al hotel, donde realizó trabajos específicos en el gimnasio, según informó el citado medio portugués.
Por ahora, la Federación Portuguesa de Fútbol no ha comunicado ningún parte médico que confirme una lesión o molestia física que pueda poner en duda la presencia del capitán ante Dinamarca.
Según la información difundida por la prensa portuguesa, el malestar de Cristiano Ronaldo estaría relacionado con la manera en que se gestionó su participación en el partido frente a Noruega.
El delantero y Jorge Jesus habrían acordado antes del parón internacional que Cristiano tendría participación en los dos encuentros como local.
Posteriormente, el técnico habría planteado la posibilidad de que también tuviera minutos frente a Noruega y, según estos reportes, se habría contemplado su ingreso durante la segunda mitad.
Sin embargo, el cambio finalmente no se produjo. Cristiano permaneció en el banquillo durante todo el encuentro y, de acuerdo con las versiones difundidas, la explicación fue que el desarrollo del partido llevó al cuerpo técnico a tomar otras decisiones.
Esta situación no habría sido del agrado del capitán portugués. Los reportes apuntan a que Ronaldo pretende mantener una conversación directa con Jorge Jesus y representantes de la Federación Portuguesa de Fútbol para aclarar lo ocurrido y conocer cuál será su papel dentro del equipo.
El problema no pasaría únicamente por haber sido suplente. Cristiano entiende que, a sus 41 años, ya no necesariamente estará desde el inicio en todos los encuentros, pero quiere claridad respecto a su papel.
Cristiano quiere conocer directamente si continúa siendo considerado una pieza importante o si su protagonismo comenzará a disminuir. La intención sería recibir una respuesta clara para saber exactamente qué esperar durante los próximos compromisos internacionales.
Para CR7 fue humillante el hecho de no ver minutos en el Noruega vs Portugal.