Camila Zambrano fue asesinada por sicarios en el mismo lugar donde atacaron a futbolista

Camila Yisnei Zambrano Armero, oriunda de La Hormiga, Putumayo, Popayán, Cauca, Colombia, fue asesinada a tiros mientras se movilizaba en su motocicleta por una calle del barrio Villa Docente, en el norte de Popayán.
Su muerte es investigada por las autoridades, que buscan establecer quiénes participaron en el ataque y cuál fue el móvil.
Camila nació en La Hormiga, desde hace varios años, Popayán se había convertido en su lugar de residencia, ciudad donde desarrollaba su vida y había construido vínculos personales.
La joven se desplazaba en una motocicleta de placas HBS-11I cuando fue atacada por desconocidos.
El crimen ocurrió en una calle del barrio Villa Docente, donde recibió múltiples impactos de arma de fuego que le causaron la muerte.
Una cámara de seguridad registró parte de lo ocurrido y ahora las imágenes son analizadas por los investigadores. En el video se observa a Camila desplazándose en su motocicleta mientras dos hombres avanzan en otra moto detrás de ella.
De acuerdo con las imágenes, el hombre que viajaba como pasajero en la segunda motocicleta habría sido quien disparó contra la joven, mientras el otro ocupante conducía el vehículo. Posteriormente, ambos continuaron su recorrido.
El registro de las cámaras es analizado por las autoridades como parte de las diligencias para identificar y ubicar a los posibles responsables.
Hasta el momento no se han divulgado sus identidades ni se ha establecido oficialmente el motivo del ataque.
La muerte de Camila enluta a dos territorios: Putumayo, donde nació y creció, y Popayán, ciudad que se había convertido en su hogar. Familiares, amigos y personas cercanas permanecen a la espera de que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.
El homicidio ocurrió en un sector donde ya se había registrado otro ataque con arma de fuego. En junio de este año, el futbolista Sebastián Rosero fue atacado a tiros en el mismo sector y sobrevivió.
La coincidencia del lugar llevó a las autoridades a analizar si existe alguna relación entre ambos hechos. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que los dos ataques estén vinculados.
Cualquier posible conexión entre el homicidio de Camila y el caso del futbolista permanece como una posibilidad que deberá ser establecida mediante las investigaciones correspondientes. No se ha informado de manera oficial que ambos hechos tengan un mismo origen.
Tras conocerse el asesinato, también llamaron la atención algunas de las últimas publicaciones realizadas por Zambrano en redes sociales. En ellas compartía contenidos relacionados con las fumigaciones y sus posibles efectos en el departamento del Putumayo.
Hasta ahora no existe información oficial que permita establecer una relación entre esas publicaciones y el homicidio. Por ello, cualquier vínculo entre ambos asuntos corresponde a una hipótesis que deberá ser verificada por los investigadores.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen, determinar el móvil e identificar a las personas que participaron en el ataque. Las imágenes de seguridad forman parte de los elementos que están siendo revisados.
Los investigadores también buscan establecer la identidad de los dos hombres que aparecen en la motocicleta captada por las cámaras. Hasta el momento no se han divulgado nombres ni información oficial que permita determinar quiénes son.