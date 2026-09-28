Doloroso hallazgo: encuentran muerta a la jovencita Dulce Gómez

La adolescente Indira Dulce Stefany Gómez Englenton, de 14 años, fue encontrada sin vida dentro de una vivienda ubicada en la 15 avenida de la zona 5 de Quetzaltenango, Guatemala, luego de haber sido reportada como desaparecida.
La menor había sido vista por última vez en la zona 5 el pasado 24 de septiembre, por lo que sus familiares informaron sobre su desaparición ante las autoridades.
Ese mismo día fue activada una alerta Alba-Keneth, mecanismo utilizado en Guatemala para la búsqueda inmediata de menores de edad reportados como desaparecidos.
Como parte de las diligencias, los investigadores establecieron que familiares de la adolescente le habrían prohibido mantener una relación sentimental con un joven de 17 años.
De acuerdo con la información recabada durante la investigación, un día antes de su desaparición, el 23 de septiembre, los familiares también le habrían quitado su teléfono celular.
Una de las hipótesis manejadas preliminarmente por los investigadores descarta que la adolescente haya sido víctima de un hecho violento.
El Ministerio Público de Guatemala también estableció que en la vivienda donde fue localizada y en sus alrededores no existen cámaras de videovigilancia que pudieran aportar registros sobre lo ocurrido.
Indira Dulce era estudiante de una escuela de música y había sido elegida como una de las reinas de su centro educativo para el período 2026.
Tras conocerse su fallecimiento, la institución educativa expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de la adolescente.
La investigación permanece en manos de las autoridades guatemaltecas, que deberán establecer las circunstancias exactas en que ocurrió la muerte de Indira Dulce.