Honduras, alerta: goleador de Europa es contactado por selección de Concacaf

Un goleador que atraviesa un gran momento en una de las ligas de Europa ha despertado el interés de una selección del área de Concacaf. Sus destacadas actuaciones, acompañadas de una importante cuota goleadora durante la presente temporada, no han pasado desapercibidas y ya provocaron un acercamiento para conocer su disponibilidad de cara a representar a un combinado nacional.
El delantero se ha convertido en uno de los principales artilleros de su campeonato y su rendimiento comienza a llamar la atención más allá de las fronteras del fútbol de clubes. Ahora, su nombre aparece en el radar de una selección de Concacaf que busca sumar talento ofensivo y que podría encontrar en Europa una nueva alternativa para reforzar su ataque.
Joël Zwarts vive uno de los momentos más destacados de su carrera y sus goles en Europa ya despertaron el interés de una selección nacional de Concacaf.
El delantero neerlandés, de 27 años, se ha convertido en una de las principales figuras ofensivas del CSKA Sofía de Bulgaria y su buen rendimiento provocó que la selección de Surinam pusiera sus ojos en él.
Zwarts atraviesa una temporada especialmente productiva. Con sus goles se ha consolidado como el máximo artillero del campeonato búlgaro y también como una de las piezas más importantes del conjunto de la capital. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y, a comienzos de septiembre, recibió el contacto de la Asociación de Fútbol de Surinam.
Los números explican por sí solos el impacto que ha tenido Zwarts en el CSKA Sofía. En sus primeras 18 apariciones de la temporada registra 11 goles y dos asistencias, cifras que lo colocan como el máximo goleador del torneo y lo han convertido en uno de los nombres propios de la competición.
El atacante está marcando goles con regularidad en la capital búlgara y su capacidad para encontrar el camino hacia la portería lo ha colocado en el centro de atención. Su producción ofensiva también ha permitido que el CSKA Sofía se mantenga desde las primeras jornadas en la pelea por los puestos importantes de la clasificación.
La posibilidad de representar a los surinameses existe debido a sus raíces familiares. Zwarts puede optar por jugar con Surinam gracias a su madre, quien es de nacionalidad surinamesa, una condición que le abre la puerta para defender los colores de una selección que busca seguir creciendo en el fútbol de la región.
Antes de uno de los partidos del CSKA Sofía, ante el Arda Kardzhali, Zwarts recibió una llamada que podría marcar un nuevo capítulo en su trayectoria. La Asociación de Fútbol de Surinam se puso en contacto con el futbolista para conocer su situación y explorar la posibilidad de que pueda representar a la selección.
Sin embargo, el atacante ha decidido manejar la situación con cautela. La posibilidad de elegir a Surinam implica también analizar las consecuencias deportivas de tomar una decisión de este tipo.
Por ello, Zwarts y su representante han comenzado a consultar con diferentes autoridades para conocer con precisión su situación y determinar qué opciones tiene de cara al futuro. El delantero no quiere precipitarse. Mientras continúa marcando goles con el CSKA Sofía, analiza cuidadosamente la posibilidad de dar un paso que podría llevarlo por primera vez al fútbol de selecciones.
La trayectoria de Zwarts ha estado marcada por su formación en el fútbol neerlandés y posteriormente por diferentes experiencias en Europa. El delantero desarrolló sus primeros pasos en las categorías inferiores de clubes de Países Bajos, donde comenzó a mostrar sus condiciones como atacante.
La Selección de Surinam ha venido apostando por una estrategia de reclutamiento de futbolistas neerlandeses con raíces surinamesas, especialmente aquellos que desarrollan sus carreras en Europa. Esta política le ha permitido ampliar considerablemente su grupo de jugadores y contar con elementos formados en el competitivo fútbol de Países Bajos y otros campeonatos europeos.
El combinado surinamés ha aprovechado los vínculos históricos y familiares con los Países Bajos para incorporar talento a su selección, una fórmula que también coloca ahora a Joël Zwarts en su radar.
Cabe señalar que Surinam venció 3-2 a Honduras en Tegucigalpa por la Liga de Naciones y seguramente podría volver a enfrentarse en las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2030.