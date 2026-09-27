Combustibles suben nuevamente desde este lunes 28 de septiembre en Honduras

San Pedro Sula, Honduras. La Secretaría de Energía (SEN) oficializó la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir de este lunes 28 de septiembre de 2026 en Honduras, con incrementos en la mayoría de los derivados del petróleo. Los nuevos precios reflejan aumentos en las gasolinas súper y regular, diésel, queroseno y GLP vehicular, mientras que el precio del GLP doméstico se mantendrá sin cambios.

En San Pedro Sula, la gasolina súper tendrá un precio de L148.69 por galón, luego de un aumento de L4.75. La gasolina regular quedará en L130.98 por galón, con un incremento de L2.38 y un apoyo económico temporal de L5.63. El diésel se venderá a L149.20 por galón, tras registrar un aumento de L2.35. Para este combustible, el apoyo económico temporal será de L5.54. El queroseno subirá L3.70, hasta alcanzar los L133.86 por galón, mientras que el GLP vehicular aumentará L0.83, para ubicarse en L48.39. En tanto, el GLP doméstico conservará su precio de L228.47, con un apoyo económico temporal de L33.81.

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Precios en la capital hondureña

En Tegucigalpa, la gasolina súper tendrá un precio de L153.17 por galón, luego de registrar un incremento de L4.87. La gasolina regular pasará a costar L135.26 por galón, con un aumento de L2.45. Para este carburante, el Gobierno mantiene un apoyo económico temporal de L5.83 por galón. En el caso del diésel, el nuevo precio en la capital será de L153.53 por galón, tras un incremento de L2.43. El apoyo económico temporal para este combustible será de L5.74. El queroseno también registrará un aumento en Tegucigalpa y tendrá un precio de L138.39 por galón, es decir, L3.84 más que la semana anterior. Por su parte, el GLP vehicular subirá L0.83 y se cotizará a L51.92 por galón en Tegucigalpa.