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Ataque armado deja dos hombres muertos en Nueva Arcadia, Copán

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Arnold Alfredo Rodríguez, de 32 años, y Naín Lemus, de 36, quien era propietario de la pulpería, donde ocurrió el ataque

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 13:29 -
  • Redacción La Prensa
Ataque armado deja dos hombres muertos en Nueva Arcadia, Copán

Arnold Alfredo Rodríguez, de 32 años, y Naín Lemus, de 36 años, son las víctimas del ataque armado en Nueva Arcadia, Copán.

Copán, Honduras. Dos hombres murieron luego de ser atacados a disparos durante la madrugada de este domingo frente a una pulpería ubicada en el barrio Cielito Lindo, en el municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, occidente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Arnold Alfredo Rodríguez, de 32 años, y Naín Lemus, de 36 años.

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De acuerdo con la información, ambos se encontraban departiendo frente al establecimiento cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que comenzaron a dispararles.

Lemus, quien era propietario de la pulpería, intentó ingresar al negocio para ponerse a salvo, pero resultó gravemente herido durante el ataque.

Escena donde fueron asesinados dos hombres en Nueva Arcadia, Copán.

Escena donde fueron asesinados dos hombres en Nueva Arcadia, Copán.

(Fotografía: Cortesía)

Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado de emergencia al Hospital de Occidente, donde el hombre falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

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Rodríguez también perdió la vida como consecuencia del ataque armado.

Las autoridades llegaron a la escena del crimen y levantaron las primeras pesquisas para poder establecer el móvil del doble homicidio y tratar de capturar a los responsables.

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