Ataque armado deja dos hombres muertos en Nueva Arcadia, Copán

Copán, Honduras. Dos hombres murieron luego de ser atacados a disparos durante la madrugada de este domingo frente a una pulpería ubicada en el barrio Cielito Lindo, en el municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, occidente de Honduras. Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Arnold Alfredo Rodríguez, de 32 años, y Naín Lemus, de 36 años.

De acuerdo con la información, ambos se encontraban departiendo frente al establecimiento cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que comenzaron a dispararles. Lemus, quien era propietario de la pulpería, intentó ingresar al negocio para ponerse a salvo, pero resultó gravemente herido durante el ataque.

Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado de emergencia al Hospital de Occidente, donde el hombre falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse