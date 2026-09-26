Como Kelvin Perdomo fue identificado el joven asesinado a balazos en Choloma, Cortés

Choloma, Cortés. Kelvin Geovany Perdomo López, de 30 años, fue aesinado a balazos en la mañana de este sábado en un sector solitario de la colonia La Primavera, en Choloma, Cortés. Su cuerpo fue encontrado durante la mañana en los bordos del río Choloma.

De acuerdo con la información preliminar, Perdomo López perdió la vida a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos que recibió durante el ataque. Tras su identificación, se informó que la víctima residía en la colonia López Arellano, también en Choloma.

El lugar donde fue encontrado el cuerpo de Kelvin Perdomo es conocido por ser un sector solitario de la colonia Primavera. Hasta el momento no se han establecido las circunstancias en que ocurrió el ataque, ni se conoce la identidad de las personas que habrían participado en el hecho.

Las autoridades deberán determinar mediante las investigaciones cómo ocurrió el asesinato. Hasta ahora tampoco se ha confirmado un posible móvil del crimen ni se ha establecido si hubo testigos o información sobre posibles sospechosos.