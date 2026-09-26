Policía revela por qué habrían tiroteado a joven comerciante Edwin Salguero en bulevar del norte

La Policía Nacional reveló nuevos detalles sobre el ataque armado en el que resultó gravemente herido el joven comerciante Edwin Salguero, ocurrido la tarde de este sábado en el sector El Palenque, del bulevar del norte en San Pedro Sula, Cortés.
Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, el hecho se registró alrededor de las 12:10 del mediodía, frente a un establecimiento de comida rápida, cuando Salguero se disponía a abordar su vehículo tipo pick-up, de doble cabina y color rojo.
El oficial Reyes, quien llegó al lugar de los hechos, explicó que inicialmente el caso era manejado como un asalto, debido a que los atacantes aparentemente despojaron a la víctima de una fuerte suma de dinero.
De acuerdo con la versión policial, los sujetos habrían robado aproximadamente 200,000 lempiras antes de escapar de la escena.
Las primeras investigaciones establecen que dos hombres que se movilizaban en motocicletas estarían involucrados en el ataque. Los sospechosos habrían esperado a Salguero en las inmediaciones del establecimiento.
Testigos indicaron que los individuos permanecieron en el sector hasta que la víctima salió del negocio y se dirigió hacia su vehículo, momento en el que habrían cometido el ataque armado.
Salguero se encontraba acompañado de su madre cuando fue interceptado por los sujetos, quienes le dispararon en varias ocasiones. Tras resultar herido, fue auxiliado rápidamente y trasladado a un centro asistencial cercano.
El oficial Reyes confirmó que, al momento de brindar la información, el estado de salud de Salguero era estable, mientras recibía atención médica.
Las autoridades también confirmaron que en la zona existen cámaras de seguridad, cuyos registros podrían ser fundamentales para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.
Personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se encuentra realizando las diligencias correspondientes para obtener evidencias y establecer la identidad de los dos sospechosos.
Hasta el momento, la Policía no ha confirmado que exista otro móvil distinto al asalto, por lo que las investigaciones continuarán para determinar con precisión qué ocurrió y por qué los delincuentes habrían elegido a Salguero como objetivo.
Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas y esperan que los videos de las cámaras de seguridad, junto con los testimonios recopilados en la escena, permitan avanzar en la identificación y localización de los responsables del violento ataque.