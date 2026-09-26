Sylvester Stallone revela que desarrolló una enfermedad durante "Rocky III"

Sylvester Stallone abrió un capítulo poco conocido de su carrera y reveló que desarrolló bulimia mientras llevaba su físico al límite para interpretar a sus icónicos personajes de acción. El actor aseguró que la búsqueda de una apariencia cada vez más definida terminó convirtiéndose en una obsesión.
La confesión surgió en una entrevista con "The New York Times", publicada el 26 de septiembre, pocos días antes de la llegada de sus memorias, "The Steps", prevista para el 29 de septiembre. En la conversación, Stallone, de 80 años, repasó el alto costo que tuvo para su cuerpo la transformación física que exigían sus películas.
Según relató, después del éxito de "Rocky" comenzó a vincular su apariencia con la identidad de sus personajes. "Era mi armadura", afirmó al explicar cómo la imagen física fue adquiriendo un peso cada vez mayor dentro de su carrera y de la manera en que se veía a sí mismo.
La evolución fue todavía más marcada cuando construyó la imagen de John Rambo. Stallone explicó que buscaba un cuerpo atlético, definido y flexible, pero sin alcanzar el volumen muscular de otras estrellas de acción. "Empecé a pensar: diseña tu cuerpo como un jaguar, un gato. No grande como Arnold, sino más salvaje y agresivo, y muy flexible y atlético", recordó.
Esa búsqueda terminó llevándolo, según su propio testimonio, a una relación extrema con su físico. "Entonces se convirtió en una obsesión. Muy mala. Llegó al punto en que me volví bulímico. Aquí lo escucharon primero", confesó Stallone durante la entrevista.
El episodio se produjo durante la preparación de "Rocky III", estrenada en 1982, cuando el actor aseguró que llegó a reducir su porcentaje de grasa corporal hasta 2,6 %. También describió las dificultades que tenía para retener los alimentos: "No podía mantener nada dentro. O no quería mantenerlo dentro porque me había obsesionado tanto con mantener ese nivel de condición física, literalmente una especie de culto obsesivo al cuerpo".
Stallone ya había hablado de aquella etapa en 2023, cuando recordó para "The Wall Street Journal" la dieta extremadamente restrictiva que seguía mientras se preparaba para sus papeles. "Mi desayuno eran dos galletas de avena hechas con arroz integral y 10 tazas de café", relató. También aseguró: "Olvidaba mi propio número de teléfono. Comía únicamente atún. Mi memoria estaba destruida, había desaparecido por completo. Sufría todo tipo de efectos físicos debilitantes".
La exigencia tampoco se limitó a la alimentación y el entrenamiento. Cuando fue cuestionado directamente sobre el uso de esteroides para conseguir aquel físico, Stallone respondió: "Oh, Dios mío, tienes que hacerlo". El actor aseguró que seguía un esquema de seis semanas de uso y seis de descanso, aunque no detalló las sustancias utilizadas. Con el paso de los años, Stallone encontró en "Cop Land", de 1997, una oportunidad para apartarse de la imagen física que había construido como estrella de acción. Para interpretar al sheriff Freddy Heflin, aumentó considerablemente de peso. "No fue hasta que hice Cop Land, cuando tuve que interpretar al tipo más débil de la habitación, que me sentí algo liberado", recordó.
Las exigencias acumuladas también dejaron secuelas físicas. El actor reveló que ha pasado por nueve operaciones de espalda, dos de hombro y tres fusiones cervicales. "He abusado de mi cuerpo", admitió, al reconocer el precio que pagó después de décadas de escenas de acción y preparación física.
A sus 80 años, Stallone asegura que todavía procura mantenerse activo, aunque su relación con aquella búsqueda de perfección corporal es diferente. "Estoy más o menos en forma, pero tomo muchas pastillas para seguir adelante", afirmó. Al mirar su trayectoria en retrospectiva, también reconoció que, si pudiera volver atrás, permitiría que otros profesionales realizaran sus escenas de riesgo: "No sé qué era lo que me hacía lastimarme todo el tiempo".