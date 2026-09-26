"¿Como si fueras un experto en relaciones?": el dardo de un hijo a Ben Affleck

Fin, de hecho, ya había encontrado otra manera de hacerle una broma relacionada con su vida personal. Affleck recordó que ambos estaban en una librería cuando encontraron entre los estantes un libro titulado "I'm Sorry for Everything". La reacción de su hijo fue inmediata: miró a su padre y le dijo que aquel título parecía el nombre de su autobiografía. Lejos de tomárselo a mal, Affleck aseguró que la ocurrencia le causó gracia y que incluso se sintió orgulloso de sus hijos por la manera en que utilizan el humor para relacionarse con él.