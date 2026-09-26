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"¿Como si fueras un experto en relaciones?": el dardo de un hijo a Ben Affleck

Ben Affleck quiso compartir consejos amorosos con sus hijos, pero Fin, de 17 años, le recordó entre risas que su historial sentimental quizá no lo convierte en el experto que él cree

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 11:36 -
  • Jairo Martinez Garay
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Ben Affleck descubrió que dar consejos amorosos a los hijos adolescentes y adultos jóvenes puede convertirse en un terreno complicado, especialmente cuando ellos conocen de sobra el historial sentimental de su padre. El actor relató entre risas cómo sus hijos aprovechan cualquier oportunidad para ponerlo en aprietos.

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Durante su visita a "Jimmy Kimmel Live!", Affleck habló sobre la relación que mantiene con Violet, de 20 años; Fin, de 17, y Samuel, de 14, los tres hijos que comparte con Jennifer Garner. La conversación familiar, según contó, ha cambiado considerablemente a medida que ellos han crecido.

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El actor recordó que en una reciente cena sus hijos conversaban sobre amigos, relaciones y los habituales dramas propios de su edad. Al escuchar la charla, Affleck decidió intervenir para compartir algunas de las lecciones que, según él, ha adquirido a lo largo de los años.

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Sin embargo, su intento de asumir el papel de consejero sentimental no salió como esperaba. Cuando comenzó a opinar sobre una relación, su hijo Fin reaccionó de inmediato con una pregunta que provocó las carcajadas del actor: "Oh, ¿como si fueras un experto en relaciones?".

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La respuesta hizo que Affleck reconociera que su papel dentro de aquellas conversaciones familiares ya no es el mismo. "Me di cuenta de que soy la caricatura de esta historia", explicó durante el programa, al recordar las miradas cómplices que intercambian sus hijos cuando él intenta ofrecer algún consejo.

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Pese a las bromas, el intérprete aseguró que disfruta de esa dinámica y que está orgulloso de que sus hijos tengan la confianza suficiente para cuestionarlo y hacerle bromas. Para Affleck, ese sentido del humor forma parte de la relación cercana que mantiene con ellos.

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El historial sentimental del actor ofrece, además, suficiente material para que sus hijos encuentren motivos para bromear. Affleck estuvo casado con Jennifer Garner, madre de sus tres hijos, entre 2005 y 2018, aunque la pareja anunció su separación en 2015.

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Después, el actor retomó su relación con Jennifer Lopez, con quien había mantenido un romance a comienzos de los años 2000. La pareja se casó en 2022 y su divorcio quedó finalizado en 2025, tras dos años de matrimonio.

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Con ese contexto, las recomendaciones de Affleck sobre relaciones parecen tener un particular efecto entre sus hijos. El propio actor reconoce que sus experiencias sentimentales forman parte de la historia pública que ellos conocen y que, en consecuencia, pueden convertirse fácilmente en blanco de alguna ocurrencia.

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Fin, de hecho, ya había encontrado otra manera de hacerle una broma relacionada con su vida personal. Affleck recordó que ambos estaban en una librería cuando encontraron entre los estantes un libro titulado "I'm Sorry for Everything". La reacción de su hijo fue inmediata: miró a su padre y le dijo que aquel título parecía el nombre de su autobiografía. Lejos de tomárselo a mal, Affleck aseguró que la ocurrencia le causó gracia y que incluso se sintió orgulloso de sus hijos por la manera en que utilizan el humor para relacionarse con él.

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