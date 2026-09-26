Netflix prepara el regreso de "Plaza Sésamo" con una nueva película

Netflix también anunció nuevos videojuegos basados en títulos como "KPop Demon Hunters", "Trash Truck", "Numberblocks" y "Danny Go!", además de confirmar nuevas temporadas de "Bad Dinosaurs". Con ello, la compañía busca trasladar algunas de sus franquicias infantiles más conocidas a diferentes formatos. Otra de las novedades es la creación de una categoría denominada "low-stimulation collection", pensada para reunir contenidos con un ritmo narrativo más pausado, menor intensidad visual y estructuras argumentales sencillas y predecibles. En esta selección estarán producciones como "Trash Truck", "Puffin Rock" y "Llama Llama".