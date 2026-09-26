Netflix prepara el regreso de "Plaza Sésamo" con una nueva película

Netflix refuerza su apuesta por el entretenimiento infantil con una nueva tanda de producciones dirigidas a niños y familias, entre las que destaca el desarrollo de una película de "Plaza Sésamo", una de las franquicias educativas más reconocidas de la televisión.
La plataforma también anunció la ampliación de su acuerdo con Sesame Workshop, organización responsable de "Plaza Sésamo", que permitirá mantener la serie en Netflix hasta su temporada 62. De esta manera, la compañía busca garantizar la continuidad de una producción que ha acompañado a varias generaciones.
Como parte de esta expansión, nuevos episodios de la temporada 57 estarán disponibles a partir del 23 de noviembre. El anuncio se produce pocas semanas después del estreno de "Mecha Builders", una producción derivada de "Plaza Sésamo" realizada mediante animación CGI, cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de octubre.
La estrategia de Netflix no se limita a una sola franquicia. El servicio de streaming también prepara "Doozie’s Doghouse", una nueva serie ambientada en el universo de "Gabby’s Dollhouse" y protagonizada por Doozie, presentada como la hermana menor de Gabby.
El personaje, cuya afición por los perros marca una diferencia frente al vínculo de Gabby con los gatos, apareció por primera vez en 2025 en "Gabby’s Dollhouse: The Movie" y posteriormente se incorporó oficialmente a la temporada 14 de la serie. La actriz Celestina Harris presta su voz a Doozie y su nuevo programa llegará a Netflix el 9 de noviembre.
El mundo de "Gabby’s Dollhouse" también crecerá con contenido especial para las celebraciones de fin de año. Netflix prepara "Gabby’s Dollhouse: Makers and Bakers", una colección de cuatro especiales dedicados a actividades de repostería que estarán presentados por Laila Lockhart Kraner, intérprete de Gabby. La plataforma adelantó que nuevos episodios de estos especiales llegarán durante 2027.
Entre las novedades figura además "Puppy Pirates", una serie protagonizada por cuatro perros que emprenden recorridos por diferentes lugares del mundo mientras buscan objetos perdidos. La producción se suma a una programación diseñada para ampliar las opciones de entretenimiento destinadas al público preescolar.
Netflix también anunció nuevos videojuegos basados en títulos como "KPop Demon Hunters", "Trash Truck", "Numberblocks" y "Danny Go!", además de confirmar nuevas temporadas de "Bad Dinosaurs". Con ello, la compañía busca trasladar algunas de sus franquicias infantiles más conocidas a diferentes formatos. Otra de las novedades es la creación de una categoría denominada "low-stimulation collection", pensada para reunir contenidos con un ritmo narrativo más pausado, menor intensidad visual y estructuras argumentales sencillas y predecibles. En esta selección estarán producciones como "Trash Truck", "Puffin Rock" y "Llama Llama".
De acuerdo con Netflix, los contenidos dirigidos a niños y familias representaron el 15 por ciento del total de horas vistas en la plataforma durante la primera mitad de 2026. El catálogo para preescolares también incluye programas como "Ms. Rachel", "Mark Rober’s CrunchLabs" y "The Creature Cases".
Heather Tilert, vicepresidenta de Series de Animación, Kids y Preschool de Netflix, señaló que la compañía está construyendo una oferta que combina series, películas y videojuegos pensados para distintas etapas del desarrollo infantil.