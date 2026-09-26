Famosa tiktoker hondureña sufre aparatoso accidente en Tegucigalpa

La creadora de contenido Nala Rodríguez sufrió un accidente de tránsito durante la madrugada de este sábado mientras se movilizaba junto a familiares por el bulevar Kuwait, en Tegucigalpa, según reportes preliminares.
El percance ocurrió cerca de las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde el carro en el que viajaba Nala habría salido de la vía por razones que todavía no han sido establecidas.
De acuerdo con la información preliminar recopilada, el carro terminó impactando contra un árbol y posteriormente quedó a un costado de la calle.
El choque provocó daños considerables en la parte frontal del carro y dejó cuantiosas pérdidas materiales, aunque, según los reportes disponibles, no se registraron víctimas mortales.
Un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales mostró el vehículo accidentado tras el percance. En las imágenes también se observa a Nala al borde de una acera, visiblemente conmocionada por lo ocurrido.
La situación generó especial preocupación debido a que la creadora de contenido se encuentra actualmente embarazada y viajaba acompañada por integrantes de su familia.
Pese a la fuerza del impacto, los reportes preliminares indican que Nala Rodríguez y los demás ocupantes lograron salir del vehículo sin lesiones de gravedad.
La creadora de contenido permaneció en el lugar junto a sus acompañantes mientras esperaban la llegada de las autoridades para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, las circunstancias exactas que provocaron que el conductor perdiera el control del automóvil no han sido establecidas oficialmente.
El accidente también provocó preocupación entre los seguidores de Rodríguez, quienes comenzaron a compartir información e imágenes del hecho en diferentes plataformas digitales.
La atención se concentró especialmente en el estado de salud de la creadora de contenido y de su pequeña bebé. Según los reportes preliminares disponibles, ambos se encuentran fuera de peligro.
Las autoridades deberán determinar mediante las investigaciones correspondientes cómo ocurrió el percance registrado en el bulevar Kuwait y establecer las circunstancias que llevaron al vehículo a salir de la vía.