Surge revelación sobre inspector asesinado en Gracias, Lempira

José Armando Pinto, subinspector de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), y su acompañante, Dilber López, fueron asesinados la noche del jueves 25 de septiembre en el municipio de Gracias, Lempira, luego de ser atacados a tiros cuando se desplazaban en una camioneta.
El vehículo, una Toyota Prado, fue interceptado por varios sujetos que abrieron fuego en repetidas ocasiones contra sus ocupantes. Las víctimas murieron dentro del automotor como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.
El ataque provocó una amplia movilización policial en el sector. Tras ser alertados sobre lo ocurrido, equipos de seguridad se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y comenzar las primeras diligencias orientadas a esclarecer el doble crimen.
Fueron atacados a balazos cuando el vehículo circulaba por la vía. Tras el ataque a disparos, el conductor perdió el control e impactó contra un árbol.
Un informe de la Policía Nacional revela hacia dónde se dirigía el subinspector. Pinto se encontraba en servicio activo dentro de la Policía Nacional y estaba realizando el proceso de formación correspondiente para optar al grado inmediato superior. El funcionario recibía capacitación en el Centro de Capacitación para Oficiales de Policía.
La información proporcionada por la institución señala que el subinspector viajaba hacia el lugar donde tenía previsto permanecer durante su período de descanso correspondiente al fin de semana cuando fue interceptado por los atacantes.
Fotografía muestra en vida a Dilber López. La Policía Nacional expresó sus condolencias por la muerte del oficial y de López, mientras las unidades de investigación asumieron las diligencias para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.
Se informó que gentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabajan en la recolección de indicios, testimonios y demás elementos que puedan contribuir a reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el doble homicidio. El hecho fue reportado en la calle principal que conduce hacia La Esperanza, frente al establecimiento conocido como Castillo Garden, donde las autoridades encontraron a los dos hombres sin vida en la parte de adelante de la camioneta Prado.
El subinspector era hijo de otro policía. En redes sociales, comentarios de consternación lo describieron como un joven servicial, dedicado y trabajador.