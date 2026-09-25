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Llanto de Dereck Moncada, decepción de Molina con Honduras y sexy chica cautivó ante Surinam

Los rostros tristes en la Selección de Honduras tras perder en su debut contra Surinam en la Nations League.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 20:30 -
  • Redacción La Prensa
Llanto de Dereck Moncada, decepción de Molina con Honduras y sexy chica cautivó ante Surinam
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En imágenes lo que dejó la dura derrota de la Selección de Honduras (2-3) contra Surinam en el debut oficial de José Francisco Molina en la primera jornada de la Nations League de la Concacaf.

 FOTOS: David Romero y Estalin Irías
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Los jugadores de la Selección de Honduras entonando el himno nacional antes del inicio del partido.
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José Francisco Molina, con semblante serio en su debut oficial con la Selección de Honduras.
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El 11 titular de Honduras posando previo al inicio del partido contra Surinam: Edrick Menjívar, Cristopher Meléndez, Denil Maldonado, Luis Vega, Joseph Rosales, Kervin Arriaga, Jonathan Rubio, Alejandro Reyes, Dereck Moncada, Luis Palma y Bryan Róchez.
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Maynor Figueroa, leyenda de la Selección de Honduras, apareció en el estadio Nacional Chelato Uclés para ver a sus hijos jugar ante Surinam.
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Como uno más: Maynor Figueroa entonó las sagradas notas del himno nacional de Honduras.
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Esta sexy chica robó muchas miradas en la previa del partido Hondursa vs Surinam en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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Las lindas chicas de Hondubet que cautivaron en el partido de Honduras vs Surinam en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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La sorpresa saltó en el estadio Nacional con el gol inicial de Surinam por medio de Justin Lonwijk. Los hondureños no lo podían creer.
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Dereck Moncada marcó el gol del empate de la Selección de Honduras 1-1 contra Surinam.
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La felicidad de Dereck Moncada tras marcar su primer gol oficial con la camiseta de la Selección de Honduras ante la mirada atenta de su padre Maynor Figueroa.
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Dereck Moncada celebró su gol bailando punta en un banderín de esquinta junto a Luis Palma.
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La celebración grupal de los jugadores de Honduras tras el gol de Dereck Moncada.
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Bryan Róchez marcó cuatro minutos después el 2-1 de Honduras que daba la vuelta al marcador ante Surinam.
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Eufórico grito de Bryan Róchez luego de su primer gol en la era de José Francisco Molina.
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No podía faltar la original celebración de Bryan Róchez tras su gol acompañado por Jonathan Rubio, Kervin Arriaga y Dereck Moncada.
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El sentido beso al escudo de Honduras de Bryan Róchez tras su gol contra Surinam.
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Luis Palma tuvo esta ocasión, pero no pudo definirla bien frente al arco de Surinam.
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A Jonathan Rubio le costó pasar de la defensa de Surinam en esta jugada en la que terminó en el suelo.
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La frustración de Kervin Arriaga tras el empate de Surinam 2-2 contra Honduras.
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Kervin Arriaga recibe una falta del centrocampista surinamés Shiloh 't Zand.
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Cara y cruz para Dereck Moncada. Marcó su primer gol con Honduras, pero en los primeros minutos del segundo tiempo se retiró lesionado y llorando.
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Dereck Moncada no pudo contener el llanto al salir lesionado en su debut oficial con la Selección de Honduras.
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Surinam remontó en el segundo tiempo tras el autogol de Luis Palma que dejó a Honduras con un futuro complicado.
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Alenis Vargas entró de cambio y le dio problemas a la defensa de Surinam por la banda derecha, pero no pudo lograr el objetivo.
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El lamento de Alenis Vargas tras una ocasión fallada por la Selección de Honduras.
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La decepción de José Francisco Molina en la dolorosa derrota de la Selección de Honduras en su debut ante Surinam.
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Luis Palma, incrédulo al final del partido tras la dura derrota de la Selección de Honduras ante Surinam.
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Keyrol Figueroa, el otro hijo de Maynor, entró de cambio en el segundo tiempo y poco o nada pudo hacer. Su tristeza al final del partido lo dice todo.
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Los jugadores de Surinam festejaron la victoria que consiguieron contra Honduras en el arranque de la Nations League.
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Los jugadores de Surinam festejaron la victoria que consiguieron contra Honduras en el arranque de la Nations League.
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