Llanto de Dereck Moncada, decepción de Molina con Honduras y sexy chica cautivó ante Surinam

En imágenes lo que dejó la dura derrota de la Selección de Honduras (2-3) contra Surinam en el debut oficial de José Francisco Molina en la primera jornada de la Nations League de la Concacaf.
Los jugadores de la Selección de Honduras entonando el himno nacional antes del inicio del partido.
José Francisco Molina, con semblante serio en su debut oficial con la Selección de Honduras.
El 11 titular de Honduras posando previo al inicio del partido contra Surinam: Edrick Menjívar, Cristopher Meléndez, Denil Maldonado, Luis Vega, Joseph Rosales, Kervin Arriaga, Jonathan Rubio, Alejandro Reyes, Dereck Moncada, Luis Palma y Bryan Róchez.
Maynor Figueroa, leyenda de la Selección de Honduras, apareció en el estadio Nacional Chelato Uclés para ver a sus hijos jugar ante Surinam.
Como uno más: Maynor Figueroa entonó las sagradas notas del himno nacional de Honduras.
Esta sexy chica robó muchas miradas en la previa del partido Hondursa vs Surinam en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Las lindas chicas de Hondubet que cautivaron en el partido de Honduras vs Surinam en el estadio Nacional Chelato Uclés.
La sorpresa saltó en el estadio Nacional con el gol inicial de Surinam por medio de Justin Lonwijk. Los hondureños no lo podían creer.
Dereck Moncada marcó el gol del empate de la Selección de Honduras 1-1 contra Surinam.
La felicidad de Dereck Moncada tras marcar su primer gol oficial con la camiseta de la Selección de Honduras ante la mirada atenta de su padre Maynor Figueroa.
Dereck Moncada celebró su gol bailando punta en un banderín de esquinta junto a Luis Palma.
La celebración grupal de los jugadores de Honduras tras el gol de Dereck Moncada.
Bryan Róchez marcó cuatro minutos después el 2-1 de Honduras que daba la vuelta al marcador ante Surinam.
Eufórico grito de Bryan Róchez luego de su primer gol en la era de José Francisco Molina.
No podía faltar la original celebración de Bryan Róchez tras su gol acompañado por Jonathan Rubio, Kervin Arriaga y Dereck Moncada.
El sentido beso al escudo de Honduras de Bryan Róchez tras su gol contra Surinam.
Luis Palma tuvo esta ocasión, pero no pudo definirla bien frente al arco de Surinam.
A Jonathan Rubio le costó pasar de la defensa de Surinam en esta jugada en la que terminó en el suelo.
La frustración de Kervin Arriaga tras el empate de Surinam 2-2 contra Honduras.
Kervin Arriaga recibe una falta del centrocampista surinamés Shiloh 't Zand.
Cara y cruz para Dereck Moncada. Marcó su primer gol con Honduras, pero en los primeros minutos del segundo tiempo se retiró lesionado y llorando.
Dereck Moncada no pudo contener el llanto al salir lesionado en su debut oficial con la Selección de Honduras.
Surinam remontó en el segundo tiempo tras el autogol de Luis Palma que dejó a Honduras con un futuro complicado.
Alenis Vargas entró de cambio y le dio problemas a la defensa de Surinam por la banda derecha, pero no pudo lograr el objetivo.
El lamento de Alenis Vargas tras una ocasión fallada por la Selección de Honduras.
La decepción de José Francisco Molina en la dolorosa derrota de la Selección de Honduras en su debut ante Surinam.
Luis Palma, incrédulo al final del partido tras la dura derrota de la Selección de Honduras ante Surinam.
Keyrol Figueroa, el otro hijo de Maynor, entró de cambio en el segundo tiempo y poco o nada pudo hacer. Su tristeza al final del partido lo dice todo.
Los jugadores de Surinam festejaron la victoria que consiguieron contra Honduras en el arranque de la Nations League.