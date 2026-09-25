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Honduras - Surinam: Mundialista aparece, lo que pasó tras beso y descubren a la chica de verde

Tegucigalpa se vistió de azul y blanco para recibir a la Selección de Honduras.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 18:47 -
  • Redacción La Prensa
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La pasión por la Selección Nacional de Honduras volvió a sentirse con fuerza en Tegucigalpa. Mira las imágenes del ambiente.

 Fotos Estalin Irías y David Romero.
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Desde horas antes del partido ante Surinam, los alrededores del Estadio Nacional Chelato Uclés comenzaron a teñirse de los colores de la Bicolor, mientras los aficionados llegaban con la ilusión de acompañar al equipo en este importante compromiso.
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Una de las lindas chicas presentes en la previa del partido Honduras vs Surinam.
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El ambiente futbolero se hizo presente en cada rincón cercano al escenario capitalino. Camisetas de Honduras, banderas, gorras y diferentes accesorios alusivos a la Selección fueron parte del colorido que acompañó la previa del encuentro.
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Entre el colorido de las tribunas también destacó la presencia de numerosas aficionadas hondureñas que dijeron presente para disfrutar de una noche especial de fútbol.
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Un aficionado de Surinam en los alrededores del estadio Nacional.
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"El Nashville SC tendrá presencia en las gradas del Nacional mediante un scauteador que mandaron principalmente por Keyrol Figueroa, pero no se descarta que si alguno de los jóvenes talentos sobresalga se fijen en él. Lo del delantero catracho es porque él técnico del club de la MLS, BJ Calllaghan, lo conoce bien cuando fue analista de la US Soccer y posteriormente entrenador interino del primer equipo. Para ese tiempo Keyrol la estaba rompiendo en la Sub-17 y de ahí viene el interés por sus cualidades.", ha informado el periodista Jafeth Moreno.
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El mundialista Maynor Figueroa presente para ver a sus hijos Dereck Moncada y Keyrol Figueroa.
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Maynor Figueroa junto a su esposa fueron captados en el sector de silla.
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El amor también se hizo presente en la previa del juego de Honduras.
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El beso de una chica a su pareja. El joven no estaba tan a gusto.
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Después del beso, ellos compartieron en el sector de silla con el resto de aficionados.
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Una de las lindas chicas que fueron captadas en el sector de silla.
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Otra bella chica con su hijo.
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Ella es Jeimi Ochoa, linda presentadora hondureña que robó suspiros.

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Entre los rostros conocidos que dijeron presente en el escenario capitalino destacó la presentadora hondureña Jeimi Ochoa, quien llamó la atención de los aficionados durante la jornada.
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La presentadora se sumó al ambiente festivo que se vivió en las graderías, donde los aficionados lucieron camisetas de la Bicolor, llevaron banderas y alentaron al combinado nacional antes del pitazo inicial.
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Con su presencia, Jeimi Ochoa se convirtió en una de las figuras que le puso un toque especial a la jornada futbolística en Tegucigalpa. La también comunicadora aprovechó la ocasión para disfrutar del ambiente que rodea a la Selección y vivir de cerca una noche cargada de emoción.
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Lindas aficionadas posando para el lente de Diario LA PRENSA.
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