  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía

El pastor y profeta Germán Gara apareció junto a varios jugadores de la Bicolor antes del duelo ante Surinam.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 17:46 -
  • German Alvarado
Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía
1 de 15

Un momento especial vivieron varios integrantes de la Selección Nacional de Honduras en la previa del importante compromiso ante Surinam, correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf.

 Fotos Instagram.
Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía
2 de 15

El pastor evangélico German Gara sorprendió a algunos de los futbolistas hondureños antes del encuentro y compartió con ellos un momento de oración y reflexión.
Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía
3 de 15

A través de sus redes sociales, el religioso publicó fotografías junto a varios de los seleccionados y dejó un emotivo mensaje dirigido a los jugadores que representan al país.
Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía
4 de 15

Gara explicó que tuvo la oportunidad de compartir una palabra de fe con los futbolistas y orar por ellos antes de afrontar el compromiso internacional.
Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía
5 de 15

“Esta noche tuvimos el privilegio de poder ministrar una palabra y orar por los jugadores de la Selección de Honduras, quienes están comenzando un nuevo proceso”, escribió el pastor en sus redes sociales.
Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía
6 de 15

El religioso también aseguró que durante ese encuentro “el Señor habló a la vida de varios de estos jóvenes”, destacando el papel que desempeñan al representar a Honduras en el fútbol internacional.
Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía
7 de 15

“Representan nuestro país a través del talento que Dios les dio”, añadió Gara, quien acompañó su publicación con fotografías junto a los jugadores y mensajes de carácter religioso.
Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía
8 de 15

Finalmente, el pastor expresó su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de compartir con los seleccionados y llevarles un mensaje de esperanza y bendición antes de un nuevo desafío con la camiseta de Honduras.
Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía
9 de 15

“Nos sentimos honrados de parte de Dios por permitirnos llevar una palabra de bendición a sus vidas”, concluyó.
Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía
10 de 15

El profeta junto a Luis Palma, una de las grandes figuras de la selección nacional de Honduras.
Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía
11 de 15

El encuentro se produjo en un momento importante para la Bicolor, que afronta un nuevo proceso y busca resultados positivos en la Liga de Naciones de Concacaf. La visita y el mensaje del pastor se convirtieron así en una particular antesala al duelo frente a Surinam.
Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía
12 de 15

Los legionarios Denil Maldonado, Kervin Arriaga y Luis Palma junto al profeta German Gara.
Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía
13 de 15

Clinton Benett del Olimpia junto al predicador.
Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía
14 de 15

Más allá del fútbol, la presencia de Germán Gara junto a la Selección refleja una faceta de su labor religiosa: acercarse a diferentes sectores de la sociedad para compartir mensajes de esperanza, oración y fe.
Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía
15 de 15

Germán Gara es un pastor y predicador que ha desarrollado su labor alrededor de la fe cristiana, compartiendo mensajes de oración, esperanza y bendición con diferentes personas y sectores de la sociedad.
Cargar más fotos