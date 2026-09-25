Pastor sorprende a seleccionados de Honduras y anuncia profecía

Un momento especial vivieron varios integrantes de la Selección Nacional de Honduras en la previa del importante compromiso ante Surinam, correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf.
El pastor evangélico German Gara sorprendió a algunos de los futbolistas hondureños antes del encuentro y compartió con ellos un momento de oración y reflexión.
A través de sus redes sociales, el religioso publicó fotografías junto a varios de los seleccionados y dejó un emotivo mensaje dirigido a los jugadores que representan al país.
Gara explicó que tuvo la oportunidad de compartir una palabra de fe con los futbolistas y orar por ellos antes de afrontar el compromiso internacional.
“Esta noche tuvimos el privilegio de poder ministrar una palabra y orar por los jugadores de la Selección de Honduras, quienes están comenzando un nuevo proceso”, escribió el pastor en sus redes sociales.
El religioso también aseguró que durante ese encuentro “el Señor habló a la vida de varios de estos jóvenes”, destacando el papel que desempeñan al representar a Honduras en el fútbol internacional.
“Representan nuestro país a través del talento que Dios les dio”, añadió Gara, quien acompañó su publicación con fotografías junto a los jugadores y mensajes de carácter religioso.
Finalmente, el pastor expresó su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de compartir con los seleccionados y llevarles un mensaje de esperanza y bendición antes de un nuevo desafío con la camiseta de Honduras.
“Nos sentimos honrados de parte de Dios por permitirnos llevar una palabra de bendición a sus vidas”, concluyó.
El profeta junto a Luis Palma, una de las grandes figuras de la selección nacional de Honduras.
El encuentro se produjo en un momento importante para la Bicolor, que afronta un nuevo proceso y busca resultados positivos en la Liga de Naciones de Concacaf. La visita y el mensaje del pastor se convirtieron así en una particular antesala al duelo frente a Surinam.
Los legionarios Denil Maldonado, Kervin Arriaga y Luis Palma junto al profeta German Gara.
Clinton Benett del Olimpia junto al predicador.
Más allá del fútbol, la presencia de Germán Gara junto a la Selección refleja una faceta de su labor religiosa: acercarse a diferentes sectores de la sociedad para compartir mensajes de esperanza, oración y fe.
Germán Gara es un pastor y predicador que ha desarrollado su labor alrededor de la fe cristiana, compartiendo mensajes de oración, esperanza y bendición con diferentes personas y sectores de la sociedad.