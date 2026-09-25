Padre de Lamine Yamal enciende la polémica tras dardo a Messi y Cristiano: "¡Qué vergüenza!"

"Porque si tú votas a otro país, habiendo un jugador de tu país que puede ganar, muy mal, fatal. Por eso digo, y me he dado cuenta ahora, gracias a Dios, que me he dado cuenta y he recapacitado y soy del Barça. Porque madre mía, ¿eh? ¡Qué vergüenza, eh! De verdad, ¿eh, chicos? Deberíais, os doy un consejo, ¿eh? Da igual, ¿eh? Cualquier jugador que juegue en vuestra liga, deberíais votarlo a él", señaló en el directo de Instagram.