Padre de Lamine Yamal enciende la polémica tras dardo a Messi y Cristiano: "¡Qué vergüenza!"

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, reapareció y rompió el silencio para defender al futbolista del Barcelona de cara a la premiación del Balón de Oro. Además, encendió la polémica con una frase sobre su hijo, Messi y Cristiano Ronaldo.
El papá de Lamine Yamal se pronunció al respecto en un live de Instagram, donde reivindicó que su hijo debe ganar el galardón, que se otorgará el lunes 26 de octubre en el teatro London Palladium, Londres.
Hacía tiempo que Nasraoui no hacía un directo en Instagram, por lo que tenía ganas de reaparecer. En primer lugar, el padre del '10' del FC Barcelona quiso dejar claro que "soy el padre más orgulloso del mundo", y repitió su mítica frase: "Lamine Yamal para bien o para mal".
Mounir Nasraoui no dudó en decir que Lamine Yamal debería ganar el Balón de Oro, debido a que "es el mejor jugador del mundo".
No obstante, el padre de Yamal mostró su malestar. "Una cosa, sobre todo para la gente que es de España. Yo no hablo de otros países, a mí los otros países no me importan. Deberías apoyar a la gente de aquí, no de fuera", señaló, debido a que gran parte de la afición del Real Madrid prefiere que lo gane Kylian Mbappé.
El padre del futbolista del FC Barcelona siguió: "Hay que apoyar a los de aquí, jueguen donde jueguen, pero si un chico nacional puede ganar el Balón de Oro y traerlo a España, ¿por qué no lo votáis a él?".
En ese instante, Nasraoui atacó a la prensa deportiva de España, concretamente a todos aquellos periodistas que prefieren que su hijo no gane el Balón de Oro: "He visto varios programas de televisión que decían que no. Y me di cuenta de que esa gente, aunque trabaje en el periodismo, no vale nada. Cero para cero. Cero".
"Porque si tú votas a otro país, habiendo un jugador de tu país que puede ganar, muy mal, fatal. Por eso digo, y me he dado cuenta ahora, gracias a Dios, que me he dado cuenta y he recapacitado y soy del Barça. Porque madre mía, ¿eh? ¡Qué vergüenza, eh! De verdad, ¿eh, chicos? Deberíais, os doy un consejo, ¿eh? Da igual, ¿eh? Cualquier jugador que juegue en vuestra liga, deberíais votarlo a él", señaló en el directo de Instagram.
Por otro lado, recordó que el '10' del conjunto azulgrana ganó el Mundial 2026 con la Selección de España, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.
"Mi hijo tiene 19 años y es campeón del mundo. Y deberíais estar orgullosos de decir: 'Mira, uno con 19 años, de España, es campeón del mundo'. ¿Sí o no?".
"Porque habrá un día que no habrá jugadores como Lamine Yamal en LaLiga y los echaréis de menos", concluyó Mounir Nasraoui.
Mounir Nasraqui es conocido por dar declaraciones bastante polémicas desde que su hijo comenzó a destacar en la élite del fútbol.
Y ahora Mounir Nasraoui sorprendió con unas inesperadas y polémicas declaraciones sobre su hijo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
El padre de Lamine Yamal lo comparó con dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol, asegurando que Lamine Yamal está por encima de los dos cracks: “Mi hijo borró del mapa a Messi y a Cristiano Ronaldo”, comentó el marroquí.
La comparación aparece mientras Messi y Cristiano transitan el tramo final de sus carreras y Yamal se consolida como una de las figuras de la nueva generación. El delantero ya acumula protagonismo en Barcelona y en España, escenario que explica por qué su nombre aparece habitualmente en las discusiones sobre los nuevos referentes del fútbol mundial.
La candidatura del español fue confirmada el pasado 8 de septiembre, cuando se conoció la lista de 30 nominados por la revista France Football. Esta es su tercera presencia entre los aspirantes al premio y que su mejor resultado anterior fue el segundo puesto conseguido en 2025.