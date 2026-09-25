Sorpresa con el más caro de Honduras: bajan a Palma y así queda el ranking

La Selección de Honduras se prepara de cara a un nuevo desafío, pero para ello cuenta con jugadores que están teniendo un crecimiento con sus equipos.
Algunos de los futbolistas aumentaron en su valor en el mercado y antes del inicio de la Nations League, hubo movimientos en el top de mejores valorados.
Te presentamos el Top10 de los jugadores hondureños más caros en el mercado, esto según información de Transfermarkt.
10. Édrick Menjívar -- El guardameta del Olimpia de la Liga Nacional de Honduras abre el listado con una tasación actual de 400 mil euros.
9. Alenis Vargas -- El extremo catracho que milita en el Manisa FK de Turquía alcanza una valoración de medio millón de euros.
8. Keyrol Figueroa -- El joven delantero, quien recientemente pasó a las filas del Port Vale F. C. en la League Two inglesa, registra una cotización fija de 500 mil euros.
7. Deybi Flores -- El mediocampista del Petro de Luanda de Angola se mantiene firme con un precio de mercado de 700 mil euros.
6. David Ruiz -- El volante del New York Red Bulls de la MLS tiene una cotización que asciende a los 1.5 millones de euros.
5. Denil Maldonado -- El zaguero central del FC Rubin Kazán en el fútbol ruso experimentó un alza en su ficha hasta llegar a los 2 millones de euros.
Maldonado tenía un valor de 1.5 millones de euros durante la fecha FIFA de marzo. Desde entonces, su cotización aumentó en 500 mil euros, según la actualización de Transfermarkt.
4. Kervin Arriaga -- El mediocampista del AEK Atenas de Grecia comenzó 2026 con un valor de 1.5 millones de euros y ahora alcanza los 2 millones.
Arriaga se mantiene así entre los cinco hondureños más cotizados del mercado. Su valor aumentó en 500 mil euros respecto a la cotización que tenía a comienzos de año.
3. Joseph Rosales también incrementó su valor de mercado -- El futbolista del Austin FC de la MLS pasó de estar tasado en 2 millones de euros a alcanzar los 2.5 millones de euros.
El crecimiento de Rosales se produce después de un buen momento con la Selección de Honduras, incluyendo su destacada actuación ante Argentina y su actual temporada con el Austin FC. Actualmente ocupa el tercer puesto del ranking.
2. Luis Palma -- El atacante hondureño ocupa la segunda plaza tras su traspaso al Lech Poznan de Polonia, movimiento clave que impulsó su ficha de 3.5 a 4 millones de euros.
Palma se mantiene entre los futbolistas hondureños con mayor valor de mercado, aunque ahora fue superado en esta nueva actualización. El jugador del Lech Poznan conserva una cotización de 4 millones de euros.
1. Dereck Moncada -- El futbolista del FC Lugano de Suiza alcanzó un valor de 4.5 millones de euros, superando a Luis Palma y protagonizando un impresionante crecimiento en el mercado europeo.
El delantero comenzó 2026 con una cotización de apenas 400 mil euros. Su buen momento en Europa y el crecimiento mostrado con el FC Lugano han provocado que su valor se dispare hasta los 4.5 millones de euros.
Así queda actualmente el top 5 de los futbolistas hondureños con mayor valor de mercado, según la nueva actualización de Transfermarkt, que sitúa a Dereck Moncada como el jugador más valioso.