  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo

La diferencia fue tan amplia que el partido terminó convertido en uno de los resultados más comentados de la fecha.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 14:56 -
  • German Alvarado
Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo
1 de 14

La Nations League de Concacaf dio inicio y se dio la primera paliza de la competición ya que se produjo el increíble resultado de 8-0.

Fotos Instagram.
Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo
2 de 14

La Concacaf Nations League es el torneo que reúne a las selecciones nacionales de la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, con el objetivo de brindarles una competencia oficial de manera regular. Las selecciones son distribuidas en diferentes ligas según su nivel y disputan partidos que, además de definir ascensos y descensos, pueden otorgar boletos a otras competiciones de Concacaf.
Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo
3 de 14

Las selecciones de Bahamas y San Martín abrieron la Liga de Naciones de Concacaf y se dio un resultado que ha provocado mundial.
Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo
4 de 14

El encuentro, correspondiente a la primera jornada de la Liga C, se disputó en el Bethlehem Soccer Stadium, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y rápidamente tomó un rumbo inesperado para Bahamas.
Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo
5 de 14

La selección nacional de Bahamas fue humillada por San Martín al sufrir una escandalosa paliza de 8-0 en juego correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf.
Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo
6 de 14

Saint Martin tuvo un estreno arrollador en la edición 2026-27 de la Concacaf Nations League. La selección caribeña no tuvo piedad de Bahamas y se impuso con un contundente 8-0, en un partido que quedó prácticamente sentenciado desde la primera mitad.
Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo
7 de 14

En el primer tiempo se marcaron cuatro goles y en la etapa de complemento el resto de dianas.
Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo
8 de 14

Con esta contundente victoria, Saint Martin comenzó su participación en la Nations League con tres puntos y una diferencia de goles de +8.
Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo
9 de 14

Jugadores de San Martín celebraron a lo grande su paliza recetada a Bahamas.

Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo
10 de 14

Axel Raga Rigobert fue la figura del juego al marcar tres goles.

Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo
11 de 14

La contundente paliza 8-0 de Saint Martin sobre Bahamas no pasó desapercibida y rápidamente generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. La diferencia en el marcador sorprendió a los aficionados, quienes reaccionaron con asombro, memes y mensajes sobre la abultada goleada que se registró en la Concacaf Nations League.
Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo
12 de 14

El dominio de Saint Martin también quedó reflejado en las estadísticas: tuvo 64% de posesión, remató 26 veces, con 15 disparos a puerta, mientras Bahamas apenas consiguió tres remates y ninguno de ellos fue entre los tres postes.
Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo
13 de 14

Jean-Claude Darcheville es el seleccionador de San Martín. Fue un recordado exjugador con experiencia en la Liga de Francia ya que ganó títulos siendo futbolista de clubes como el Bordeaux y el Lorient.
Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo
14 de 14

La selección nacional de Bahamas deberá reaccionar en sus próximos compromisos después de sufrir una de las derrotas más contundentes de su participación reciente en la competición.
Cargar más fotos