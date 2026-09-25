Nations League de Concacaf: paliza 8-0 de una selección débil causa revuelo

La Concacaf Nations League es el torneo que reúne a las selecciones nacionales de la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, con el objetivo de brindarles una competencia oficial de manera regular. Las selecciones son distribuidas en diferentes ligas según su nivel y disputan partidos que, además de definir ascensos y descensos, pueden otorgar boletos a otras competiciones de Concacaf.