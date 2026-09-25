Revelan tensas cartas a la viuda de Chadwick Boseman

La familia de Chadwick Boseman planteó interrogantes sobre los niveles de opioides en su organismo al momento de su muerte en una tensa carta dirigida a su viuda. Según ha podido saber TMZ, la familia de Chadwick Boseman envió una carta a su viuda semanas después de la muerte del actor, en la que le advertía sobre la necesidad de conservar todos los datos de su iPhone.
TMZ obtuvo la carta, fechada el 16 de noviembre de 2020, enviada por los abogados de los padres y hermanos de Chadwick —Leroy, Carolyn, Derrick y Kevin Boseman— a los abogados de su viuda, Taylor Simone Ledward Boseman.
El abogado de la familia solicitó que el equipo legal de Simone aceptara "firmar una autorización para la divulgación de los registros médicos de Chad" y pidió que digitalizaran sus teléfonos celulares, computadoras, iPads y otros dispositivos electrónicos para preservar cualquier información relevante.
También solicitaron copias de todos los registros contables de las cuentas bancarias de Chadwick. Añadieron que su "única esperanza en este caso es cumplir con la verdadera intención de Chad y garantizar que la distribución de los bienes se ajuste al libre albedrío que Dios le otorgó".
El abogado de Simone respondió en una carta fechada el 1 de diciembre de 2020: "Con respecto al contenido y el tono de su carta, la naturaleza repentinamente errónea y agresiva de su correspondencia es una decepción para mi cliente y exige ahora una postura completamente diferente".
El abogado de Simone afirmó que los hermanos estaban empañando la imagen de "un magnífico ejemplo a seguir que muchos han sido trágicamente arrebatados del mundo demasiado pronto; la responsabilidad recaerá sobre ellos, y les aseguro que se enfrentarán con todos los medios a nuestro alcance".
La carta continuaba diciendo que «la familia ha forzado una situación que ahora deberá resolverse conforme a la ley. Tengo la intención de proteger a mi cliente de las reclamaciones falsas y codiciosas insinuadas en su correspondencia».
Las cosas no mejoraron con el tiempo. En otra carta, fechada el 23 de agosto de 2021, el abogado de los hermanos continuó criticando duramente a Simone.
La familia declaró que le pidió a Simone el historial médico debido a dudas sobre por qué encontraron a Chadwick tirado en el suelo de su habitación el día de su muerte. La familia afirmó que quería una autopsia, pero Simone inicialmente se negó porque su cuerpo ya había sufrido bastante.
La carta indicaba que la autopsia se realizó el 1 de septiembre de 2020 y reveló algunos "resultados sorprendentes que suscitaron seria preocupación sobre el asesoramiento médico o la terapia que estaba recibiendo".
La carta afirmaba que el análisis toxicológico reveló que Chadwick tenía 0,12 mg/l de hidromorfona en su organismo en el momento de su muerte, y señalaba que esta cifra era "sumamente preocupante" porque era cuatro veces superior a la concentración terapéutica máxima y se encontraba "dentro del rango tóxico".
Los hermanos también exigieron todas las grabaciones que Chadwick hizo sobre cómo distribuir su fortuna. En la carta, afirmaban que creían que Chad había grabado un documento en el que indicaba que el 90 % de sus regalías por sus películas debían repartirse equitativamente entre sus padres y sus dos hermanos.
El abogado de Simone respondió el 2 de septiembre de 2021: “Quizás el detalle más revelador, como ejemplo, es el hecho de que no supimos nada de usted durante nueve meses y ahora, a pocos días del primer aniversario del fallecimiento del Sr. Boseman, usted eligió enviar esta carta perturbadora sin ninguna preocupación, sensibilidad o siquiera conciencia de lo que este momento, o su carta, significaría para alguien que realmente lo amaba y sufre su pérdida todos los días y especialmente en este momento de recuerdo”.
Como informó TMZ por primera vez, Kevin y Derrick presentaron documentos para destituir a Simone como administradora del patrimonio de Chadwick, a lo que ella se opone rotundamente.