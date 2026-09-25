Revelan tensas cartas a la viuda de Chadwick Boseman

El abogado de Simone respondió en una carta fechada el 1 de diciembre de 2020: "Con respecto al contenido y el tono de su carta, la naturaleza repentinamente errónea y agresiva de su correspondencia es una decepción para mi cliente y exige ahora una postura completamente diferente".

El abogado de Simone afirmó que los hermanos estaban empañando la imagen de "un magnífico ejemplo a seguir que muchos han sido trágicamente arrebatados del mundo demasiado pronto; la responsabilidad recaerá sobre ellos, y les aseguro que se enfrentarán con todos los medios a nuestro alcance".