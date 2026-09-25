Futbolista hondureño recae, duerme en las calles y lanza desesperado pedido de ayuda

Una triste realidad vuelve a golpear al recordado exfutbolista hondureño Alexis Duarte, quien nuevamente atraviesa un momento complicado en su vida y ha tenido que clamar por ayuda.
Duarte, quien en su época fue considerado uno de los mediocampistas más destacados del fútbol hondureño, pasó de disfrutar de importantes contratos y reconocimiento dentro de las canchas a enfrentar una dura batalla personal que, con el paso de los años, ha marcado su vida.
Durante la década de los 90, Alexis Duarte comenzó a construir una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas hondureños de mayor reconocimiento de su generación.
Sus primeros pasos los dio con Petrotela, pero posteriormente llegó al Platense, club en el que comenzó a llamar la atención por sus condiciones futbolísticas y sus actuaciones.
Su buen rendimiento le permitió dar otro paso importante en su carrera. En 1997 fue transferido al Marathón, en una operación que en aquel momento representó una de las más importantes de su trayectoria.
Duarte llegó incluso a manejar cifras salariales muy elevadas para aquella época. Según sus propios relatos, llegó a percibir alrededor de 70 mil lempiras mensuales, una cantidad considerable si se toma en cuenta que esto ocurrió hace casi tres décadas.
El dinero y el reconocimiento acompañaron durante varios años a un jugador que parecía tener todavía mucho por ofrecer dentro del fútbol hondureño. Sin embargo, su carrera terminó antes de lo esperado.
Alexis Duarte pasó también por otros clubes durante su trayectoria, entre ellos Vida, Deportes Savio y Real Maya, además de vivir una experiencia en el fútbol de Guatemala con Suchitepéquez. Finalmente, en 2004, con apenas 30 años, decidió ponerle punto final a su carrera profesional.
Después del retiro comenzó una etapa completamente diferente. Alejado de las canchas y de la rutina que durante años había marcado su vida, Duarte terminó involucrándose en el consumo de drogas y alcohol. Aquella situación provocó que su vida diera un giro radical.
El propio exfutbolista ha contado en diferentes ocasiones algunos de los momentos más difíciles que le tocó enfrentar durante su lucha contra las adicciones. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió cuando llegó a estar en coma como consecuencia de su situación.
Posteriormente Alexis Duarte consiguió recuperarse de una de sus recaídas y decidió acercarse nuevamente a la iglesia.
Durante un tiempo logró alejarse de los vicios y reconstruir parte de su vida. Sin embargo, su lucha contra las adicciones ha sido un proceso largo y con recaídas.
Ahora, varios años después, la historia vuelve a generar preocupación.
En las últimas horas se conoció que el exmediocampista nuevamente atraviesa una situación complicada. Duarte confesó que lleva más de una semana durmiendo en las calles de Tela, Atlántida, y reconoció que volvió a caer en el consumo de alcohol.
“Ya tengo más de una semana de estar durmiendo en la calle”, confesó Alexis Duarte en una entrevista con El Canal de Televisión de Tela.
El exfutbolista también reconoció que su problema continúa siendo una lucha constante.
“Un vicio llama a otro vicio”, lamentó durante la conversación.
Duarte explicó que en determinado momento logró rehabilitarse, pero terminó sufriendo una nueva recaída.
“Si tuviera la respuesta o un ser humano...”, expresó al referirse a la difícil situación que actualmente atraviesa.
A pesar de las circunstancias, Alexis Duarte reconoció que todavía cuenta con familiares. Mencionó a su hermano mayor, Leonel, y también habló de su hija.
“Leonel es mi hermano mayor y mi hija, pero si ella me agarra. Gracias a Dios ella está en Sabá, Colón”, manifestó.
El exjugador aprovechó la entrevista para realizar un llamado a las autoridades y a personas que puedan ayudarlo a iniciar nuevamente un proceso de recuperación. “Al diputado Neto y autoridades de Tela, yo voy a responder y no les voy a fallar”, expresó.