Cortes de energía este sábado 26 de septiembre en Siguatepeque, Intibucá y Comayagua

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) realizará este sábado 26 de septiembre trabajos de mantenimiento general en dos circuitos de la subestación Siguatepeque, por lo que varias comunidades de los departamentos de Comayagua e Intibucá permanecerán sin energía entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.