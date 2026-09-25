Cortes de energía este sábado 26 de septiembre en Siguatepeque, Intibucá y Comayagua

La Enee programó cortes de energía este sábado 26 de septiembre por mantenimiento general en dos circuitos de la subestación Siguatepeque, con afectación en Comayagua e Intibucá.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) realizará este sábado 26 de septiembre trabajos de mantenimiento general en dos circuitos de la subestación Siguatepeque, por lo que varias comunidades de los departamentos de Comayagua e Intibucá permanecerán sin energía entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.
La interrupción programada corresponde a los circuitos SGT-L374 y SGT-L373, ambos asociados a la subestación Siguatepeque. Los trabajos tendrán una duración prevista de seis horas y afectarán sectores urbanos y rurales, así como establecimientos comerciales, centros de salud y otras instalaciones ubicadas en las zonas intervenidas.
En el circuito SGT-L374, la suspensión del servicio comprenderá la ciudad de Siguatepeque y sectores como el Policlínico, El Zapote, Birichiche, Loma Larga, Santa Rosa, Los Hornos, Pasohondo, barrio Macaruyá y barrio Santa Martha.
También estarán comprendidos sectores ubicados a lo largo de la CA-5, Potrerillos, El Achiote, Buenos Aires 2, Buena Vista, desvío a La Esperanza, Don Tiki, Granja D’Elia, Mall Uniplaza, Wendy’s, Texaco Valeriano y Granjas Cargill.
La interrupción en este circuito también alcanzará el barrio El Carmen, San Juan, colonia Las Américas, Mall Beit-Jala, Mercado San Juan, UNACIFOR, Maxidespensa, aldea San Isidro, El Rosario y Puente en Curva.
El listado de sectores afectados por el SGT-L374 incluye además Pozo Azul, La Cañada, Corralitos, La Danta, La Tigra, Guachipilín, Las Lagunas, San José de Pane, El Hormiguero y zonas aledañas.
Por su parte, el circuito SGT-L373 también tendrá una interrupción entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Este circuito comprende sectores de los departamentos de Comayagua e Intibucá, además de comunidades y zonas abastecidas desde la subestación Siguatepeque.
Entre las áreas incluidas figuran Generación Puringla Sazagua, barrio Suyapita, barrio Santa Marta, barrio San Miguel, colonia Antonio Mata, colonia Los Militares, El Socorro, Jesús de Otoro, Meámbar, La Trinidad, Agua Dulce, Cerro Blanco y Santa Cruz del Dulce.
El mantenimiento también afectará La Laguna, Santa Rita de los Imposibles, El Porvenir, Balibrea, San Isidro, Masaguara, Quiraguira, Maye, San Jerónimo, San Isidro de Intibucá, San Francisco y Los Alpes.
En este circuito se encuentran además el Hospital Evangélico, el Centro de Salud Gustavo Boquín, la Clínica Privada El Carmen, La Germania, Aguas del Padre, Buenas Casas y parte del centro de Siguatepeque.
El listado contempla igualmente el barrio El Carmen, aldea El Rincón, La Danta, San Ignacio, Quebrada Honda, barrio Plan del Zapote, residencial Lomas del Real y El Birichiche.
La Enee mantiene estos trabajos dentro de su programación de mantenimiento general de la red eléctrica.