La increíble razón por la que City sería expulsado de la Premier League

Manchester City, en el centro de una tormenta que podría sacudir la historia reciente de la Premier League. El club aún espera conocer las sanciones tras el fallo de culpabilidad.
El Manchester City ha sido declarado culpable de prácticamente todos los cargos relacionados con presuntas irregularidades financieras que la Premier League presentó contra el club. El fallo de la comisión independiente representa un nuevo capítulo en uno de los casos más importantes de la historia reciente del fútbol inglés.
De acuerdo con la información difundida este viernes, el club de Mánchester habría sido encontrado culpable en casi todos los cargos analizados por la comisión. La cantidad de acusaciones ha sido reportada de distintas formas, entre 115 y 130, debido a cómo se agruparon y contabilizaron las infracciones.
Sin embargo, el proceso todavía no está terminado. La comisión aún debe determinar las sanciones que correspondan, por lo que en este momento no se puede afirmar que el Manchester City haya perdido títulos, puntos o alguna competición.
Precisamente, uno de los escenarios que genera mayor expectación es la posibilidad de que una eventual sanción de puntos tenga efectos retroactivos. Si así se determina, podría modificar las clasificaciones de temporadas anteriores y abrir la puerta a que algunos de los títulos conquistados durante el periodo investigado sean afectados.
Una sanción retroactiva podría modificar clasificaciones de temporadas anteriores y eventualmente afectar algunos campeonatos.
Las normas permiten desde multas y deducciones de puntos hasta la expulsión de la competición en los escenarios más severos.
El club de Mánchester ha mantenido durante todo el proceso que las acusaciones presentadas por la Premier League no corresponden con su posición.
El caso comenzó formalmente en febrero de 2023, aunque las acusaciones abarcan hechos ocurridos entre 2009 y 2018.
Entre los señalamientos aparecen presuntas irregularidades relacionadas con información económica, pagos y regulaciones de sostenibilidad.
La Premier League incluyó además señalamientos relacionados con la supuesta falta de colaboración del Manchester City durante la investigación.
La comisión independiente escuchó el caso durante 12 semanas, en un proceso que terminó en diciembre de 2024.
Tras conocerse el fallo, el Manchester City tendría previsto recurrir la decisión, por lo que el expediente todavía podría prolongarse.
Los años analizados coinciden con una etapa en la que el Manchester City comenzó a convertirse en una de las grandes potencias del fútbol inglés.
Durante el periodo investigado, el club conquistó tres títulos de liga, además de una FA Cup y tres Copas de la Liga.