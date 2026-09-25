Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara

La prensa tica reacciona avergonzada y dolida tras la derrota de Costa Rica que perdió 3-4 luego de estar 3-0 arriba contra Curazao en el inicio de la Concacaf Nations League. ¡Piden la salida del culpable!
Al Pie del Deporte - "Vergüenza monumental de Costa Rica ante Curazao".
La Nación de Costa Rica - "¡Qué ridículo! De ganar 3-0 a perder 3-4 en un estreno penoso en Nations League".
ESPN - "Curazao puso todos los fantasmas en una noche de pesadilla para los ticos una vez más. Terrible golpe para Costa Rica en el inicio de la Nations League".
Fox Deportes Costa Rica - "¡Vergonzoso debut para La Sele! Tras ir ganando por 3 goles, se deja remontar por Curazao y cae en el Ricardo Saprissa".
TD Más - "Otro ridículo histórico" de Costa Rica y aseguran que "jugamos como nunca y perdimos como siempre".
CRHoy.com - "Costa Rica 3-4 Curazao: La Sele fue un espejismo que solo duró 50 minutos".
RGDeportes de Costa Rica - "¡Qué vergüenza! La Tricolor cayó como local ante Curazao".
TUDN México - "Curazao le saca el partido a Costa Rica en Concacaf Nations League".
"Curazao completa una remontada sensacional tras ir perdiendo 3-0 en Costa Rica y gana", dice el título del diario NU.nl de Países Bajos.
La afición de Costa Rica pidió la salida del entrenador argentino Fernando Batista tras la dura derrota: "Fuera Bocha, fuera bocha", gritaron.
Claro Sports - "¡Golpazo tico, hazaña de Curazao! Costa Rica ganaba 3-0 y terminó cayendo 4-3".
Zona Deportiva de Panamá - "¡Otra noche de pesadilla en la Cueva!". "Costa Rica lo tenía TODO: 3-0 arriba en casa, en el Ricardo Saprissa. Pero Curazao protagonizó una remontada BRUTAL: cuatro goles en apenas 20 minutos para transformar el 3-0 en un increíble 4-3".
La cuenta Zona Concacaf destacó la "histórica victoria de Curazao". "Costa Rica no es ni la SOBRA de lo que fue en algún momento. TREMENDO PECHO FRIADA".
Gustavo Roca, periodista hondureño, asegura que Costa Rica es "sinónimo de ridículo" tras la remontada de Curazao que se convirtió en "la primera caribeña que gana en el Ricardo Saprissa. VERGÜENZA COSTARRICENSE".
Julio César Cruz, periodista de Diario El Heraldo - "¡Papelón histórico tico! Había una vez una selección llamada Costa Rica que imponía respeto en Concacaf, ahora solo da pena. Le ganaban 3-0 al descanso a Curazao, pero en el segundo tiempo todos fueron un fantasma y terminan perdiendo 4-3 en el propio Ricardo Saprissa".
José Miguel Domínguez, periodista panameño conocido como 'Chepe Bomba', disparó con todo tras la derrota tica. "Estoy que no lo puedo creer, estoy sorprendido. La vergüenza. Curazao en la segunda parte fue impresionante. Lo de Costa Rica hoy... pierden 3-4 en el Ricardo Saprissa, no tengo palabras con lo que acabo de ver".
'Chepe Bomba' también pidió la salida del entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista del banquillo de Costa Rica. "Este es un resultado saca técnico YA, con todo el respeto a Batista, se que es difícil sacarlo porque vienen más partidos, pero es impresionante, ganando 3-0 en la primera parte".
En Curazao todo era felicidad y hasta los fotógrafos se burlan de los ticos tras la histórica remontada.
La cuenta de San Marino tampoco podía creer la gesta que logró Curazao contra Costa Rica.