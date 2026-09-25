Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara

José Miguel Domínguez, periodista panameño conocido como 'Chepe Bomba', disparó con todo tras la derrota tica. "Estoy que no lo puedo creer, estoy sorprendido. La vergüenza. Curazao en la segunda parte fue impresionante. Lo de Costa Rica hoy... pierden 3-4 en el Ricardo Saprissa, no tengo palabras con lo que acabo de ver".