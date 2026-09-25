  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara

Le llueven fuertes críticas a la Selección de Costa Rica tras perder ante Curazao y 'Chepe Bomba' pide un despido "ya".

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 00:30 -
  • Juan Carlos Miranda
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
1 de 20

La prensa tica reacciona avergonzada y dolida tras la derrota de Costa Rica que perdió 3-4 luego de estar 3-0 arriba contra Curazao en el inicio de la Concacaf Nations League. ¡Piden la salida del culpable!
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
2 de 20

Al Pie del Deporte - "Vergüenza monumental de Costa Rica ante Curazao".
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
3 de 20

La Nación de Costa Rica - "¡Qué ridículo! De ganar 3-0 a perder 3-4 en un estreno penoso en Nations League".
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
4 de 20

ESPN - "Curazao puso todos los fantasmas en una noche de pesadilla para los ticos una vez más. Terrible golpe para Costa Rica en el inicio de la Nations League".
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
5 de 20

Fox Deportes Costa Rica - "¡Vergonzoso debut para La Sele! Tras ir ganando por 3 goles, se deja remontar por Curazao y cae en el Ricardo Saprissa".
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
6 de 20

TD Más - "Otro ridículo histórico" de Costa Rica y aseguran que "jugamos como nunca y perdimos como siempre".
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
7 de 20

CRHoy.com - "Costa Rica 3-4 Curazao: La Sele fue un espejismo que solo duró 50 minutos".
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
8 de 20

RGDeportes de Costa Rica - "¡Qué vergüenza! La Tricolor cayó como local ante Curazao".
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
9 de 20

TUDN México - "Curazao le saca el partido a Costa Rica en Concacaf Nations League".
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
10 de 20

"Curazao completa una remontada sensacional tras ir perdiendo 3-0 en Costa Rica y gana", dice el título del diario NU.nl de Países Bajos.
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
11 de 20

La afición de Costa Rica pidió la salida del entrenador argentino Fernando Batista tras la dura derrota: "Fuera Bocha, fuera bocha", gritaron.
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
12 de 20

Claro Sports - "¡Golpazo tico, hazaña de Curazao! Costa Rica ganaba 3-0 y terminó cayendo 4-3".
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
13 de 20

Zona Deportiva de Panamá - "¡Otra noche de pesadilla en la Cueva!". "Costa Rica lo tenía TODO: 3-0 arriba en casa, en el Ricardo Saprissa. Pero Curazao protagonizó una remontada BRUTAL: cuatro goles en apenas 20 minutos para transformar el 3-0 en un increíble 4-3".

Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
14 de 20

La cuenta Zona Concacaf destacó la "histórica victoria de Curazao". "Costa Rica no es ni la SOBRA de lo que fue en algún momento. TREMENDO PECHO FRIADA".
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
15 de 20

Gustavo Roca, periodista hondureño, asegura que Costa Rica es "sinónimo de ridículo" tras la remontada de Curazao que se convirtió en "la primera caribeña que gana en el Ricardo Saprissa. VERGÜENZA COSTARRICENSE".
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
16 de 20

Julio César Cruz, periodista de Diario El Heraldo - "¡Papelón histórico tico! Había una vez una selección llamada Costa Rica que imponía respeto en Concacaf, ahora solo da pena. Le ganaban 3-0 al descanso a Curazao, pero en el segundo tiempo todos fueron un fantasma y terminan perdiendo 4-3 en el propio Ricardo Saprissa".

Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
17 de 20

José Miguel Domínguez, periodista panameño conocido como 'Chepe Bomba', disparó con todo tras la derrota tica. "Estoy que no lo puedo creer, estoy sorprendido. La vergüenza. Curazao en la segunda parte fue impresionante. Lo de Costa Rica hoy... pierden 3-4 en el Ricardo Saprissa, no tengo palabras con lo que acabo de ver".
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
18 de 20

'Chepe Bomba' también pidió la salida del entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista del banquillo de Costa Rica. "Este es un resultado saca técnico YA, con todo el respeto a Batista, se que es difícil sacarlo porque vienen más partidos, pero es impresionante, ganando 3-0 en la primera parte".
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
19 de 20

En Curazao todo era felicidad y hasta los fotógrafos se burlan de los ticos tras la histórica remontada.
Duros ataques a Costa Rica y piden la cabeza del culpable ante Curazao: 'Chepe Bomba' dispara
20 de 20

La cuenta de San Marino tampoco podía creer la gesta que logró Curazao contra Costa Rica.
Cargar más fotos