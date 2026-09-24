Así fue el operativo en el que murieron “Quebranta Huesos” y “Monki”, supuestos miembros del Cártel del Diablo

Las autoridades identificaron a las dos personas que murieron durante un enfrentamiento este jueves entre elementos de seguridad y presuntos integrantes del Cártel del Diablo, en el sector de El Calichón, municipio de Marale, Francisco Morazán.
De acuerdo con un reporte preliminar atribuido a las autoridades, los fallecidos fueron identificados como Ivis Jared Medina Medina, alias “Quebranta Huesos”, y Ramón Enrique Cruz Palma, alias “Monki”.
El enfrentamiento ocurrió durante operaciones de búsqueda y rastreo desarrolladas en una zona montañosa de Marale, donde las fuerzas de seguridad mantienen un despliegue para ubicar a supuestos integrantes de esta estructura.
Según la información proporcionada, durante el operativo se produjo un intercambio de disparos entre los elementos de seguridad y presuntos miembros del grupo.
Como resultado del enfrentamiento, dos personas perdieron la vida. Inicialmente, las autoridades no habían confirmado sus identidades, pero posteriormente fueron identificadas como Medina Medina y Cruz Palma.
Los dos hombres serían, de acuerdo con los reportes preliminares, supuestos integrantes del Cártel del Diablo y presuntamente cumplían funciones de seguridad para el señalado cabecilla de la estructura, Gumercindo Ferrera Rodas.
El despliegue de seguridad se habría desarrollado mientras las autoridades mantenían cercada una zona en la que presuntamente se encontraba Ferrera Rodas.
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el supuesto líder del grupo se encontraba en el lugar durante el enfrentamiento ni si logró escapar del operativo.
Gumercindo Ferrera Rodas ha sido señalado en investigaciones relacionadas con actividades delictivas, principalmente en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.
Las autoridades mantienen operaciones de búsqueda y rastreo en el sector de Marale para localizar a otros supuestos integrantes de la estructura.
El denominado Cártel del Diablo fue declarado estructura terrorista por las autoridades hondureñas, junto con la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18.
El operativo continúa mientras los elementos de seguridad realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existen más personas vinculadas con el grupo.
La información sobre las identidades de los fallecidos corresponde al reporte proporcionado por las autoridades.