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Así fue el operativo en el que murieron “Quebranta Huesos” y “Monki”, supuestos miembros del Cártel del Diablo

Ya fueron identificados los dos abatidos durante operativo contra el Cártel del Diablo. Esto informó la Policía Nacional

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 20:31 -
  • Redacción La Prensa
Así fue el operativo en el que murieron “Quebranta Huesos” y “Monki”, supuestos miembros del Cártel del Diablo
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Las autoridades identificaron a las dos personas que murieron durante un enfrentamiento este jueves entre elementos de seguridad y presuntos integrantes del Cártel del Diablo, en el sector de El Calichón, municipio de Marale, Francisco Morazán.

 Foto: cortesía
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De acuerdo con un reporte preliminar atribuido a las autoridades, los fallecidos fueron identificados como Ivis Jared Medina Medina, alias “Quebranta Huesos”, y Ramón Enrique Cruz Palma, alias “Monki”.
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El enfrentamiento ocurrió durante operaciones de búsqueda y rastreo desarrolladas en una zona montañosa de Marale, donde las fuerzas de seguridad mantienen un despliegue para ubicar a supuestos integrantes de esta estructura.
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Según la información proporcionada, durante el operativo se produjo un intercambio de disparos entre los elementos de seguridad y presuntos miembros del grupo.

 Foto: cortesía
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Como resultado del enfrentamiento, dos personas perdieron la vida. Inicialmente, las autoridades no habían confirmado sus identidades, pero posteriormente fueron identificadas como Medina Medina y Cruz Palma.

 Foto: archivo
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Los dos hombres serían, de acuerdo con los reportes preliminares, supuestos integrantes del Cártel del Diablo y presuntamente cumplían funciones de seguridad para el señalado cabecilla de la estructura, Gumercindo Ferrera Rodas.
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El despliegue de seguridad se habría desarrollado mientras las autoridades mantenían cercada una zona en la que presuntamente se encontraba Ferrera Rodas.
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Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el supuesto líder del grupo se encontraba en el lugar durante el enfrentamiento ni si logró escapar del operativo.
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Gumercindo Ferrera Rodas ha sido señalado en investigaciones relacionadas con actividades delictivas, principalmente en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.
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Las autoridades mantienen operaciones de búsqueda y rastreo en el sector de Marale para localizar a otros supuestos integrantes de la estructura.
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El denominado Cártel del Diablo fue declarado estructura terrorista por las autoridades hondureñas, junto con la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18.
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El operativo continúa mientras los elementos de seguridad realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existen más personas vinculadas con el grupo.
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La información sobre las identidades de los fallecidos corresponde al reporte proporcionado por las autoridades.
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