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Carol Gonzáles es la joven que murió en colisión entre rastra y camioneta en El Progreso

Dania Carolina Márquez González, joven de El Negrito, Yoro, murió en un accidente entre una rastra y una camioneta ocurrido en la CA-13, en San Manuel, Cortés

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 17:40 -
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Dania Carolina Márquez González, una joven originaria de El Negrito, Yoro, murió durante la madrugada de este jueves en un accidente vial ocurrido en la carretera CA-13, a la altura de la colonia Omonita, en San Manuel, Cortés, tras una colisión entre una rastra y una camioneta.
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El accidente se registró en la autopista que comunica a El Progreso con La Lima, donde, por causas que no han sido precisadas, los dos vehículos colisionaron y dejaron como saldo una persona fallecida y otra herida.
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De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, al llegar al lugar los equipos de emergencia encontraron a una de las personas involucradas sin signos vitales dentro de la zona del accidente.
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Otra persona quedó atrapada en el interior de la camioneta y fue necesaria la intervención de los bomberos para poder liberarla del vehículo.
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Los rescatistas realizaron las labores correspondientes para extraer a la persona atrapada y posteriormente trasladarla a un centro asistencial para recibir atención médica.
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La persona herida fue llevada al Hospital de El Progreso, donde quedó bajo atención médica. Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre su estado de salud.
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El cuerpo de la víctima mortal fue entregado posteriormente a las autoridades correspondientes, quienes realizaron el procedimiento establecido tras el accidente.
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La víctima fue identificada como Dania Carolina Márquez González, aunque en mensajes publicados tras el hecho también fue mencionada por personas cercanas como Carol González.
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La noticia provocó muestras de pesar entre familiares, amigos y personas que compartieron con la joven durante diferentes etapas de su vida.
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Una de las personas que expresó su pesar fue Wendy Oliva, quien aseguró haber compartido aulas y varios cursos con Márquez González.
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“Tuve la dicha de compartir aulas y varios cursos con ella”, escribió Oliva al recordar a quien describió como una buena compañera.
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En su mensaje, la joven destacó las cualidades personales de Carol González y señaló que siempre la recordará como una persona amable, con metas y una sonrisa que, según expresó, la caracterizaba.
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“Una mujer admirable que luchó con amor por su hijita”, escribió Oliva en el mensaje dedicado a su antigua compañera.
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También resaltó que Márquez González buscaba superarse día a día y salir adelante con alegría, una descripción que acompañó con un mensaje de despedida para la joven.
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El testimonio de su compañera refleja el impacto que causó la muerte de la joven entre quienes la conocieron durante sus años de estudio.
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La colisión se produjo durante la madrugada, cuando los vehículos involucrados transitaban por la zona de la colonia Omonita, en jurisdicción de San Manuel, Cortés.
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Mientras tanto, familiares, amigos y conocidos de Dania Carolina Márquez González lamentan su fallecimiento y la recuerdan por su carácter, sus metas y el esfuerzo que, según quienes la conocieron, realizaba para salir adelante junto a su hija.
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Como madre, Carol González era recordada por el amor y la dedicación hacia su hijita.

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Quienes la conocieron también la recuerdan como una mujer de metas, alegre y perseverante, que buscaba superarse mientras enfrentaba con amor la responsabilidad de criar a su hija.
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Los familiares de Dania Carolina Márquez González informaron que sus restos serán velados en El Negrito, Yoro, donde familiares, amigos y conocidos podrán acompañarla y darle el último adiós.
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