Carol Gonzáles es la joven que murió en colisión entre rastra y camioneta en El Progreso

El hecho ocurrió en uno de los principales corredores viales del Valle de Sula, la carretera CA-13, que comunica distintos sectores de los departamentos de Yoro y Cortés.La colisión se produjo durante la madrugada, cuando los vehículos involucrados transitaban por la zona de la colonia Omonita, en jurisdicción de San Manuel, Cortés.Hasta ahora no se han establecido públicamente las circunstancias que provocaron el impacto entre la rastra y la camioneta, por lo que las causas del accidente deberán ser determinadas mediante las investigaciones correspondientes.Mientras tanto, familiares, amigos y conocidos de Dania Carolina Márquez González lamentan su fallecimiento y la recuerdan por su carácter, sus metas y el esfuerzo que, según quienes la conocieron, realizaba para salir adelante junto a su hija.