¿Qué hay detrás del crimen del exjugador “Piola”? La DPI revela una nueva hipótesis

La investigación por el asesinato del empresario y exfutbolista hondureño Juan Carlos Rodríguez Maldonado, conocido como “Piola”, avanza con nuevas líneas de investigación que ya son analizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Juan Carlos Rodríguez, de 54 años, fue atacado a disparos dentro de su establecimiento comercial, ubicado frente al Mercado Guamilito, en San Pedro Sula. Debido a la gravedad de las heridas, el exjugador falleció en el lugar.
El comisionado de la DPI, César Ruiz, confirmó que los investigadores han recibido información que podría ayudar a establecer quién estuvo detrás del crimen. Sin embargo, aclaró que los datos todavía deben ser contrastados antes de determinar responsabilidades.
“Se ha recibido cierta información, está siendo objeto de análisis por la forma de operar y en cómo se dieron los hechos, pero insisto, necesitamos recabar más datos”, explicó Ruiz al referirse a los avances de la investigación.
Entre los elementos que analiza la Policía está el patrón morfológico observado en el atacante. Según el comisionado, los investigadores recurrirán al sistema de biovigilancia para determinar si la nueva información coincide con las características de la persona que habría cometido el ataque.
Ruiz detalló que, hasta el momento, el reporte que maneja la DPI establece que una persona armada llegó al negocio, se produjo un forcejeo y posteriormente ocurrió el hecho que terminó con la muerte del comerciante. Esa es, por ahora, la hipótesis inicial de las autoridades.
Al ser consultado sobre una posible organización criminal vinculada al caso, el comisionado mencionó a “la Banda del Mudo” como una de las líneas que han comenzado a aparecer en las pesquisas, aunque enfatizó que todavía no existe confirmación.
“No le doy la certeza, pero ya nos están empezando a aparecer datos, se estilaría que estamos hablando de posibles miembros de la Banda del Mudo, pero eso está sujeto a confirmación”, manifestó Ruiz.
Otra de las hipótesis que se mantiene bajo investigación es que el crimen pudo estar relacionado con un robo. No obstante, la DPI continúa recabando elementos para establecer qué ocurrió dentro del establecimiento y cuál habría sido el móvil del ataque.
Las cámaras de seguridad instaladas en el sector también forman parte de las diligencias. Ruiz confirmó que las imágenes están siendo analizadas y que los investigadores esperan obtener información que permita reconstruir la secuencia de los acontecimientos e identificar al responsable.
El jefe policial destacó que las primeras 24 horas son determinantes para reunir evidencias y avanzar en una investigación de este tipo. “Es muy importante una vez que ocurre un delito realizar la mayor cantidad de diligencias posibles en las primeras 24 horas para poder dar una respuesta eficiente y eficaz tanto a la sociedad como a los familiares”, señaló.
El asesinato de “Piola” causó consternación en el fútbol hondureño, particularmente entre quienes compartieron con él durante su etapa como jugador. Su trayectoria incluyó pasos por Real España y Villanueva FC, además de su participación en la Liga Mayor Sampedrana de Veteranos.
Incluso después de retirarse del fútbol profesional, Rodríguez continuó ligado a las canchas y participó en diferentes equipos de la Liga de Veteranos. También jugó para el Monstruo Verde, donde dejó recuerdos entre compañeros y aficionados que destacaron su personalidad y su desempeño como delantero.
Tras conocerse su muerte, COSMOS FC expresó sus condolencias y recordó a Rodríguez como un amigo y exjugador de la Liga Mayor Sampedrana de Veteranos. La organización pidió fortaleza para sus familiares y seres queridos.
Por su parte, la Liga Mayor Sampedrana de Fútbol de Veteranos (LMSFV) lamentó la muerte del exdelantero y destacó su trayectoria dentro y fuera de la cancha. Mientras la DPI continúa con el análisis de cámaras, información de inteligencia y otros elementos, las autoridades aún deben confirmar si “la Banda del Mudo” tuvo participación y determinar con precisión el móvil del asesinato.