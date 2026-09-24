“Alteró permanentemente mi vida”: Miss Jamaica demanda a Miss Universo

La Organización Miss Universe, por su parte, cuestionó el proceso y declaró a PEOPLE que no había recibido hasta ese momento una demanda, reclamación, carta de requerimiento o citación presentada por Henry o por alguien en su representación. Por esa razón, sostuvo que no podía pronunciarse sobre acusaciones que todavía no había revisado. La organización también atribuyó la responsabilidad de la producción del concurso en Tailandia, incluido el recinto, el escenario y la seguridad, a las entidades anfitrionas y productoras Miss Grand International (MGI) y Miss Universe Thailand, bajo la dirección de Nawat Itsaragrisil. Según su versión, cuando esas entidades no cubrieron los gastos médicos de Henry, Miss Universe intervino para pagar su hospitalización y posteriormente su tratamiento especializado en Jamaica.