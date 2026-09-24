“Alteró permanentemente mi vida”: Miss Jamaica demanda a Miss Universo

Casi un año después del accidente que sufrió durante el Miss Universo 2025 en Tailandia, Gabrielle Henry, representante de Jamaica en aquella edición, llevó el caso a los tribunales. La exreina presentó una demanda contra la Organización Miss Universe y dos compañías relacionadas, a las que acusa de negligencia y de no haber garantizado condiciones seguras durante el certamen.
La acción legal fue presentada el 21 de septiembre de 2026 ante la Corte Superior de Delaware y contempla cinco reclamos, entre ellos negligencia, responsabilidad por las condiciones del lugar, contratación, retención y supervisión negligentes, además de imposición negligente e intencional de angustia emocional.
El origen del proceso se remonta al 19 de noviembre de 2025, cuando Henry participaba en la ronda preliminar de vestidos de gala de la edición 74 del Miss Universo, celebrada en Bangkok. Según la demanda, la entonces candidata seguía la coreografía ensayada cuando cayó aproximadamente 1,5 metros a través de una abertura que, de acuerdo con su versión, estaba sin cubrir y sin señalización.
La exrepresentante sostiene además que el espacio debajo del escenario contenía equipos de iluminación y una estructura de concreto. A esto se sumó, según el documento judicial, una iluminación intensa dirigida hacia las concursantes que habría dificultado la visibilidad. Henry también afirma que otras participantes habían manifestado previamente inquietudes relacionadas con las condiciones del escenario y las luces.
El impacto provocó que Henry perdiera el conocimiento y sufriera lesiones graves. La demanda menciona una lesión cerebral traumática, hemorragia subaracnoidea aguda, contusión hemorrágica del lóbulo frontal y hemorragia subdural, además de una fractura y laceraciones faciales. Permaneció hospitalizada en Tailandia desde el 19 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2025.
La recuperación continuó después de su regreso a Jamaica y afectó directamente su carrera médica. Henry, quien se desempeñaba como oftalmóloga, explicó que tuvo que volver a aprender habilidades básicas y enfrentó dificultades incluso para caminar sin ayuda. “Era como si acabara de nacer y estuviera aprendiendo mis funciones corporales básicas por primera vez”, escribió en un ensayo publicado por PEOPLE.
En ese mismo relato, la exreina resumió el impacto que tuvo el accidente en su vida con una frase contundente: “alteró permanentemente el curso de mi vida”. Además de los dolores de espalda y cabeza, ha señalado que continúa lidiando con síntomas neurológicos y cognitivos que requieren seguimiento y rehabilitación. La lesión también interrumpió su residencia médica y modificó sus planes profesionales.
Henry fue dada de alta en marzo de 2026 y reapareció públicamente en mayo, durante una gala benéfica en Atlanta. En agosto regresó al escenario de Miss Universo Jamaica para coronar a su sucesora, función que describió como su última responsabilidad como reina. Aunque ha retomado parte de sus actividades, la exrepresentante ha reconocido que su recuperación continúa y que intenta adaptar su vida profesional a su nueva realidad.
La Organización Miss Universe, por su parte, cuestionó el proceso y declaró a PEOPLE que no había recibido hasta ese momento una demanda, reclamación, carta de requerimiento o citación presentada por Henry o por alguien en su representación. Por esa razón, sostuvo que no podía pronunciarse sobre acusaciones que todavía no había revisado. La organización también atribuyó la responsabilidad de la producción del concurso en Tailandia, incluido el recinto, el escenario y la seguridad, a las entidades anfitrionas y productoras Miss Grand International (MGI) y Miss Universe Thailand, bajo la dirección de Nawat Itsaragrisil. Según su versión, cuando esas entidades no cubrieron los gastos médicos de Henry, Miss Universe intervino para pagar su hospitalización y posteriormente su tratamiento especializado en Jamaica.
Miss Universe añadió que ofreció a Henry incorporarse a su equipo como embajadora de buena voluntad, aunque aseguró que no recibió respuesta. La demanda, sin embargo, sostiene que aunque MGI tenía responsabilidades sobre elementos como el escenario, la iluminación y la seguridad, la Organización Miss Universe “mantuvo y ejerció control sobre la manera y los medios” en que se realizaron esas labores.