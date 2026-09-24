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Cortes de energía de este viernes 25 de septiembre en Comayagua, San Pedro Sula y Atlántida

La Enee programó cortes de energía este viernes 25 de septiembre por trabajos de mantenimiento en sectores de Comayagua, Distrito Central, San Pedro Sula y Atlántida

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 13:54 -
  • Bladimir Ocon
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) realizará este viernes 25 de septiembre trabajos de mantenimiento y revisión de líneas en circuitos de Comayagua, Distrito Central, San Pedro Sula y municipios de Atlántida, con interrupciones programadas entre las 6:00 am. y las 6:00 pm.
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En Comayagua, los trabajos corresponden al circuito CYG-L327 de la subestación Comayagua, donde se realizará la revisión de la línea de transmisión L558 AMT-CYG. La interrupción está programada de 6:00 am a 6:00 pm.
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Los sectores afectados en Comayagua serán Generación Coyolar, Generación San Alejo, las aldeas San Nicolás, Palo Blanco, El Conejo, Los Palillos, Los Mangos, San José, Las Mercedes, Palmerola, Las Flores, Las Mesas y Rancho Chiquito.
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También se incluye a Higuito, Pepineros, El Trapichito, El Rodeo, El Coquito, Valladolid y La Pirámide, además de la compañía IAGSA, Corporación Dinant, Fincas del Carmen, Exportadora del Atlántico, Atolera Alejandra y Villa de San Antonio.
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En el Distrito Central, la Enee programó trabajos en el circuito MFL-L23A de la subestación Miraflores. Las labores consistirán en mantenimiento general del circuito y se desarrollarán de 9:00 am. a 3:00 pm.
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La interrupción en esta zona comprenderá Miraflores Sur, Altos de Miraflores Sur, Lomas de Miraflores Sur y zonas aledañas, según la programación divulgada por la empresa eléctrica.
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En San Pedro Sula, Cortés, los trabajos se realizarán en el circuito BER-L205 de la subestación Bermejo, donde se ejecutará mantenimiento general de línea entre las 8:45 am y las 2:45 pm.
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Los sectores contemplados en este circuito son las residenciales Palencia, Salamanca, Villafranca, Villa Valencia y Altos de Valencia. Estos permanecerán sin energía durante el período establecido para los trabajos.
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En Atlántida, la ENEE realizará mantenimiento general de línea en el circuito CTE-L312 de la subestación Ceiba Térmica, con una interrupción programada de 9:00 am. a 5:00 pm.
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Entre los sectores afectados figuran la aldea El Pino, desde la gasolinera hacia Tela, y las aldeas Caracas, La Unión, Montepobre, El Bambú, Cáceres, El Gancho, Orotina, Saladito, Camelias, El Chorizo y San Francisco.
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La programación también contempla la colonia Hyde, Escuela JFK, San Francisco Viejo, La Frutera, Cuarto Batallón de Infantería, Santa Ana, CAICESA, El Naranjal y La Masica, además de La Cumbre, colonia Alemana, Pozo Sarco y Río Cuero.
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En la misma zona se incluyen las aldeas Montenegro, Trípoli, Punta de Rieles, Tierra Firme, San Antonio, Agua Caliente, El Oro, San Juan Benque y los sectores colonia Los Indios y El Embarcadero.
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La lista continúa con San Juan Pueblo, las hidroeléctricas Los Laureles y Contempo, colonia Brisas de América, Siempre Viva, Lombardía, Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo y La Libertad.
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También serán afectados El Suspiro, Los Cerritos, San José, La Guadalupe, La Ensenada y Esparta. La interrupción en estos sectores está prevista durante el horario establecido para el mantenimiento del circuito CTE-L312.
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Los trabajos programados corresponden a labores de mantenimiento y revisión de líneas y circuitos eléctricos. La duración de cada interrupción dependerá del horario establecido para cada subestación y de las actividades contempladas por la Enee.
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Los usuarios de Comayagua, Distrito Central, San Pedro Sula y Atlántida incluidos en la programación deberán tomar las previsiones necesarias ante las interrupciones del suministro eléctrico durante este viernes 25 de septiembre.
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