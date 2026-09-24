San Pedro Sula ofrece diversión para niños y adultos este Feriado Morazánico 2026

Durante esta Semana Morazánica, los centros de recreación sampedranos abren sus puertas para los más pequeños del hogar. El Parque Infantil Presentación Centeno y el Museo El Pequeño Sula destacan en la agenda local como puntos de encuentro para disfrutar en familia, promoviendo el juego, la curiosidad y la convivencia.
El trayecto comienza en el Museo El Pequeño Sula, ubicado en el bulevar del Sur. Allí, los visitantes pueden explorar el universo en el planetario, descubrir el mundo prehistórico y aprender sobre el cuerpo humano y la ciencia mediante dinámicas interactivas. El museo atiende de martes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
En el planetario, los pequeños aprenden sobre astronomía y el sistema solar mientras observan las constelaciones, los planetas y otros fenómenos del universo a través de representaciones visuales. El precio de la entrada es de L110 por persona. Para obtener más información, puede comunicarse al 9862-0675.
La aventura jurásica cuenta con una recreación de restos fósiles de dinosaurios y zonas de excavación simuladas, un atractivo que transporta a las familias a la época prehistórica mediante el juego interactivo.
El museo cuenta con una sala conocida como La Caverna, una representación inspirada en las Cuevas de Taulabé. Allí, las familias pueden conocer cómo son estas cuevas mientras un guía explica su historia, la fauna y los procesos naturales que han dado forma a estas maravillas nacionales.
La recreación de una clínica dental es otro de los atractivos del museo, donde los pequeños pueden divertirse mientras juegan a ser dentistas.
También cuenta con una estación policial, una miniestación de bomberos, un hospital, un banco y un supermercado. En esta miniciudad, los niños pueden asumir distintos roles profesionales mientras aprenden sobre el trabajo en equipo, la educación vial y la importancia de los servicios públicos en la comunidad.
Tras explorar las salas interactivas de El Pequeño Sula, la visita continúa al aire libre en el Parque Infantil Presentación Centeno. Este lugar destaca por sus áreas verdes, senderos y espacios que brindan un ambiente seguro y relajante para que los niños jueguen libremente. El parque está abierto de lunes a domingo, de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.
El parque cuenta con áreas pintorescas y algunos juegos para los más pequeños. Sus amplias bancas, ubicadas bajo la sombra de los árboles, brindan un espacio para que los padres puedan disfrutar de la estancia mientras cuidan a sus hijos.
Nada mejor que un chapuzón para refrescarse y combatir las altas temperaturas de San Pedro Sula. La fuente del parque se convierte en un punto de encuentro para el entretenimiento familiar durante este feriado.
Aquí, los pequeños pueden disfrutar de actividades como romper piñatas y compartir en los kioscos acondicionados para fiestas y convivios. Estos espacios permiten a las familias celebrar cumpleaños o momentos especiales al aire libre, rodeados de naturaleza y en un ambiente seguro.
Los toboganes son otro de los juegos que los pequeños disfrutan entre risas y carreras. Su ubicación entre los árboles del parque permite que los niños jueguen bajo la sombra, convirtiendo cada descenso en parte de una jornada de diversión y convivencia familiar.
Estas y muchas otras actividades pueden disfrutarlas las familias con los más pequeños del hogar sin necesidad de salir de San Pedro Sula. Es una propuesta que combina aprendizaje, naturaleza y recreación al aire libre para aprovechar los días de descanso sin alejarse de la ciudad.