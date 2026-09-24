San Pedro Sula ofrece diversión para niños y adultos este Feriado Morazánico 2026

El trayecto comienza en el Museo El Pequeño Sula, ubicado en el bulevar del Sur. Allí, los visitantes pueden explorar el universo en el planetario, descubrir el mundo prehistórico y aprender sobre el cuerpo humano y la ciencia mediante dinámicas interactivas. El museo atiende de martes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.