Brad Pitt y su novia Inés de Ramón deslumbran en el Festival de San Sebastián

El actor estadounidense Brad Pitt y su pareja Inés de Ramón arribaron el pasado miércoles a la alfombra roja de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián.
El reconocido artista se presentó en el festival para promocionar su última cinta ´En el corazón de la bestia´.
Durante su paso por la alfombra roja, todas miradas se centraron en Inés de Ramón, con quien mantiene una relación desde hace tres años.
La ejecutiva del sector de la joyería acompañó a su novio, Brad Pitt, al estreno de su nueva película, "Heart of the Beast", luciendo un espectacular vestido verde de encaje.
Con su diseño semitransparente, tirantes finos cruzados en la espalda, espalda descubierta y un pronunciado escote, el modelo resultó una elección sugerente para el evento en España. Llevaba el cabello recogido en un peinado desenfadado y no lucía joyas más que un único anillo en el dedo meñique de la mano derecha.
Pitt, que caminaba junto a ella por la alfombra roja, optó por un traje negro de tres piezas combinado con una impecable camisa blanca. De Ramon también acompañó a su pareja al estreno mundial de la película en Tennessee a principios de este mes; en aquella ocasión eligió un delicado vestido rosa de encaje de Chloé con volantes, mientras que Pitt apostó por un estilo temático acorde a la película con un traje de camuflaje de Greg Lauren.
La pareja se ha mostrado inseparable últimamente, dejándose ver en todo tipo de eventos, desde el US Open hasta la boda —repleta de estrellas— de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden.
Nacida el 19 de diciembre de 1992 en Nueva Jersey pero de marcada ascendencia española, Inés de Ramón ha sabido mantener un perfil profesional impecable y discreto, alejado del ruido mediático que rodea a su famosa pareja. Políglota desde una edad temprana, domina fluidamente el español, el inglés, el francés y el alemán, una versatilidad cultural que le ha abierto las puertas a nivel internacional.
Su formación académica se desarrolló en Europa, graduándose en Administración de Empresas por la prestigiosa Universidad de Ginebra, en Suiza. Esta sólida preparación la llevó a enfocar su carrera profesional en el sector del lujo y la alta joyería, donde ha dejado una impronta muy destacada a lo largo de los años.
Antes de ocupar su actual puesto de relevancia, de Ramón sumó experiencia en casas de enorme prestigio como la icónica casa de subastas Christie’s o la firma suiza de alta joyería de Grisogono. Estas etapas consolidaron su visión del mercado y su capacidad para gestionar proyectos de gran alcance internacional.
Fue septiembre de 2024, cuando Inés y Brad hicieron público su romance posando sobre la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia. Desde entonces, es habitual verlos compartiendo viajes, planes informales en Nueva York con amigos.