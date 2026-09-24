Brad Pitt y su novia Inés de Ramón deslumbran en el Festival de San Sebastián

Pitt, que caminaba junto a ella por la alfombra roja, optó por un traje negro de tres piezas combinado con una impecable camisa blanca. De Ramon también acompañó a su pareja al estreno mundial de la película en Tennessee a principios de este mes; en aquella ocasión eligió un delicado vestido rosa de encaje de Chloé con volantes, mientras que Pitt apostó por un estilo temático acorde a la película con un traje de camuflaje de Greg Lauren.