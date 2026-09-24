La hondureña Emely Alemán entra al top 15 de talentos en el Miss Grand 2026

La representante de Honduras en el Miss Grand International 2026, Emely Alemán, volvió a llevar la bandera catracha al escenario internacional al conseguir un lugar en el Top 15 de "Grand Talent", una de las competencias que forman parte de la agenda del certamen que se desarrolla en Tailandia.
La hondureña mostró una faceta distinta durante esta prueba, en la que las participantes tienen la oportunidad de exhibir habilidades artísticas más allá de la pasarela. Emely apostó por una presentación que combinó canto y baile, una propuesta con la que consiguió avanzar entre las primeras seleccionadas de la competencia.
Su actuación estuvo acompañada por una potente interpretación vocal, carisma y una puesta en escena que le permitió conectar con el público presente. La respuesta de la audiencia fue inmediata y la representante hondureña recibió una ovación después de concluir su presentación.
El desempeño de Emely le permitió integrar el grupo de 15 candidatas que avanzaron a la siguiente etapa del "Grand Talent". Honduras compartió esta clasificación con representantes de países como Estados Unidos, República Dominicana, República Checa, Japón, Puerto Rico, Montenegro, México, España, Ecuador, Singapur, Sudáfrica, Vietnam y Moldavia, entre otros.
Sin embargo, la competencia continuó con una segunda ronda en la que se definió el Top 7. En esta fase, Emely Alemán no logró avanzar y quedó fuera del grupo finalista de la categoría, que quedó integrado por Estados Unidos, República Dominicana, República Checa, Japón, Moldavia, Puerto Rico y Montenegro.
La definición del "Grand Talent" tiene además una importancia especial dentro del certamen, ya que la ganadora de esta categoría obtendrá un pase automático al Top 20 de la gran final del Miss Grand International 2026.
Aunque su recorrido en esta prueba llegó a su fin, la participación permitió a la hondureña mostrar una faceta artística que complementa su preparación como modelo y representante de Honduras. La clasificación inicial también se suma a las primeras apariciones de Emely en una competencia internacional que reúne a candidatas de distintos países. La organización oficial confirma a Emely Carmelina Alemán como la representante hondureña de esta edición.
El "Grand Talent" se desarrolló este 24 de septiembre en Tailandia, dentro de la agenda oficial del Miss Grand International 2026. Para Honduras, la actividad ocurrió durante la madrugada debido a la diferencia horaria de 13 horas entre ambos países, por lo que las imágenes y resultados comenzaron a conocerse posteriormente en territorio catracho.
Ahora, el calendario de Emely continúa con nuevas actividades culturales y turísticas. Para este 25 de septiembre está previsto un recorrido por Nakhon Pathom, provincia cercana a Bangkok, como parte de las experiencias que la organización ha preparado para las concursantes durante su estancia en Tailandia. El calendario inicial del certamen contemplaba este tipo de recorridos culturales dentro de la programación previa a las competencias principales. La hondureña todavía tiene por delante varias etapas importantes antes de la coronación. Entre las actividades programadas figuran la competencia de traje de baño, la entrevista a puerta cerrada, la competencia de traje nacional y la preliminar, antes de llegar a la noche decisiva del concurso.
La gran final del Miss Grand International 2026 se celebrará el sábado 10 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, recinto ubicado en el sexto piso de Bravo BKK y con capacidad para más de 7,000 personas. La gala está prevista para las 7:00 p. m. en Tailandia, por lo que en Honduras podrá seguirse desde las 6:00 a. m. de ese mismo día a través de los canales digitales oficiales del certamen, incluido GrandTV en YouTube.