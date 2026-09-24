La hondureña Emely Alemán entra al top 15 de talentos en el Miss Grand 2026

Ahora, el calendario de Emely continúa con nuevas actividades culturales y turísticas. Para este 25 de septiembre está previsto un recorrido por Nakhon Pathom, provincia cercana a Bangkok, como parte de las experiencias que la organización ha preparado para las concursantes durante su estancia en Tailandia. El calendario inicial del certamen contemplaba este tipo de recorridos culturales dentro de la programación previa a las competencias principales. La hondureña todavía tiene por delante varias etapas importantes antes de la coronación. Entre las actividades programadas figuran la competencia de traje de baño, la entrevista a puerta cerrada, la competencia de traje nacional y la preliminar, antes de llegar a la noche decisiva del concurso.