"Mamá, te amo": hallan muerta a estudiante de Derecho en un condominio; su novio fue detenido

La muerte de una estudiante de Derecho de 22 años, encontrada en el patio de un condominio en la ciudad brasileña de Fortaleza, continúa bajo investigación de la Policía Civil de Ceará, que busca esclarecer las circunstancias en que ocurrió la caída desde un edificio.
La víctima fue identificada como Isabelle Caracristi, quien fue localizada sin vida la noche del domingo 13 de septiembre en un condominio del barrio Aldeota, donde residía junto con su novio y familiares de este.
Según la Pericia Forense de Ceará, las lesiones encontradas en el cuerpo de la joven son compatibles con un impacto contra el suelo. Además, el examen toxicológico resultó negativo para drogas o medicamentos.
La investigación tomó relevancia después de que la madre de Isabelle, la profesora universitaria Isorlanda Caracristi, difundiera un video en el que pidió esclarecer la muerte de su hija y relató situaciones que, según su versión, habían generado preocupación durante la relación de la joven.
Isabelle había comenzado recientemente una pasantía en un bufete de abogados, donde conoció a su pareja.
De acuerdo con familiares, la relación avanzó rápidamente y la madre describió al hombre como controlador. Estos señalamientos forman parte de las circunstancias que están siendo consideradas en la investigación.
La noche del 13 de septiembre, Isabelle envió mensajes a su madre. Uno de los últimos terminó con la frase “Mamá, te amo”, según relató Isorlanda. Después de ese momento, la familia perdió contacto con la joven.
La madre afirmó que al día siguiente intentó comunicarse con el novio de su hija, pero descubrió que había sido bloqueada en llamadas y redes sociales. Posteriormente acudió al condominio y se enteró de que Isabelle había fallecido.
Las cámaras de seguridad del edificio se convirtieron en una de las principales evidencias analizadas por los investigadores. Las imágenes muestran a Isabelle desplazándose sola hacia el piso 23 poco antes de su muerte y al novio regresando posteriormente al inmueble.
En un primer momento, el caso fue tratado como una posible caída, pero las circunstancias que rodearon la muerte llevaron a la Policía a profundizar en diferentes hipótesis. Hasta ese momento no se había confirmado oficialmente que la joven hubiera sido víctima de un homicidio.
La situación cambió el 22 de septiembre, cuando la Policía Civil de Ceará detuvo preventivamente a João Munhoz Neto, novio de Isabelle, por su presunta participación en el caso.
La investigación también contempla el análisis de las cámaras de seguridad, teléfonos celulares, vestigios recogidos durante las pericias y los testimonios de personas relacionadas con el caso.
Las autoridades buscan reconstruir los últimos momentos de Isabelle y determinar qué ocurrió antes de la caída.
El hombre niega haber intervenido en la muerte y su defensa ha sostenido que la joven pudo haber caído o haberse lanzado del edificio.