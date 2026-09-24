Joven hondureña con leucemia pide ayuda a Bukele y recibe respuesta del presidente

Una joven hondureña de 19 años pidió ayuda al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de conocer que sufrió una recaída de leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer de la sangre que le fue diagnosticado cuando tenía 17 años.
Se trata de Mirian Abigail Oliva Cáceres, originaria del departamento de La Paz, Honduras, quien recurrió a las redes sociales para solicitar apoyo y poder continuar con su tratamiento médico en El Salvador.
“Excelentísimo querido presidente del Salvador, mi nombre es Mirian Abigail Oliva Cáceres, tengo 19 años de edad, soy originaria del país de Honduras viviendo en el departamento de La Paz”, escribió la joven en una publicación dirigida al mandatario salvadoreño.
Mirian relató que en 2024 fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda (LMA) en Honduras. En ese momento tenía 17 años y recibió tratamiento en una fundación destinada a atender a menores de edad.
Tras completar parte de su tratamiento, la joven continuó con su vida y recientemente viajó a El Salvador en busca de atención médica. Sin embargo, el pasado 22 de septiembre recibió la confirmación de un hematólogo salvadoreño de que había sufrido una recaída de la enfermedad.
“Hoy en día justamente el día 22 de septiembre me dieron de confirmatoria un hematólogo de su bello país que he vuelto a recaer”, relató Mirian en su mensaje.
La joven explicó que acudió al Hospital Nacional Rosales, en San Salvador, donde recibió atención médica, pero se le informó que no podían brindarle el tratamiento que necesitaba mientras no contara con un carné de residencia en El Salvador.
“En mi país, no me dan esperanza de vida, y yo sí tengo la fuerza de seguir viviendo”, expresó la joven hondureña en su publicación, en la que pidió ayuda para continuar luchando contra la enfermedad.
La petición llegó hasta el mandatario salvadoreño, quien respondió directamente a la publicación de Mirian y aseguró que su caso sería atendido por médicos del Hospital Rosales.
“Me informan que tu caso es sumamente complejo y difícil, pero que sí hay posibilidades de cura”, escribió Bukele en respuesta a la joven.
El presidente salvadoreño agregó: “Vamos a hacer todo lo posible por salvarte. Vayan con tu mami al Hospital Rosales, ahí las estarán esperando nuestros mejores médicos. Primero Dios lo logremos”, antes de enviarle un abrazo.
Tras la respuesta del mandatario, la joven hondureña agradeció a Bukele por la ayuda ofrecida: "Agradezco inmensamente al señor presidente Nayib Bukele por haberme aceptado en su país y en su hospital, infinitas gracias, señor presidente, me deja claro que en su corazón hay una gran bondad".