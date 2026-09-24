Torrenciales lluvias dejan viviendas afectadas, inundaciones e incomunicación en Quimistán

Las lluvias azotaron el municipio de Quimistán, Santa Bárbara, durante la tarde y noche de ayer miércoles, dejando a su paso severas inundaciones en viviendas, vías principales y anegamientos en múltiples sectores urbanos y rurales.
El pluviómetro instalado por el Comité de Emergencia Municipal (CODEM) de Quimistán registró 111.2 milímetros de precipitación durante las lluvias de la tarde y noche, equivalentes a 111.2 litros de agua por cada metro cuadrado.
Esta cantidad representa aproximadamente el promedio de lluvia esperado para 10 a 12 días de septiembre, concentrado prácticamente en un solo día. Este volumen de precipitación ayuda a explicar las rápidas crecidas de quebradas, la saturación de drenajes y las inundaciones registradas en distintos sectores del municipio.
Las lluvias comenzaron a intensificarse con fuerza a partir de las 6:00 p. m. Un aguacero torrencial de casi dos horas, el cual dio paso a lluvias continuas y lloviznas persistentes que se extendieron hasta cerca de la medianoche.
El flujo de agua, la saturación de los suelos y la obstrucción de cunetas, alcantarillas, cercos y pasos naturales de agua provocaron un rápido colapso de los sistemas de drenaje.
Los reportes preliminares estiman que al menos 60 viviendas fueron afectadas por el ingreso de agua. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos ha verificado hasta el momento 18 casas con daños severos directos, contabilizando 57 personas damnificadas de forma inmediata (38 adultos y 19 niños).
En el casco urbano, los mayores estragos se reportaron en el Barrio Tierra Blanca, donde 15 viviendas resultaron afectadas, perjudicando a 45 personas (30 adultos y 15 niños). En el Barrio El Estadio se contabilizaron 3 casas dañadas con 12 damnificados (8 adultos y 4 niños), mientras que en el Barrio Santa Elena se mantiene la evaluación de daños.
Otros sectores de la zona urbana que sufrieron el embate de las aguas e intervenciones prioritarias incluyen los barrios El Centro, Superación, Nueva Esperanza, Baluarte, así como las colonias Campo Cielo, Guevara, Bu Girón, Lotificadora Guzmán y el sector Cruz Roja.
La emergencia se extendió al sector Pinalejo y a la zona rural, donde se confirmó la interrupción total o parcial de varios tramos viales debido al colapso de pasos y desbordamiento de quebradas en vecindarios como Las Colinas, Las Vegas, Chiribital y Los Hornos. Asimismo, las comunidades de Colonia Gracias a Dios, Montañitas, El Junco y El Campesinado de Brisas de Pinalejo se reportaron incomunicadas.
Personal de socorro y cuerpos de seguridad iniciaron labores de rescate, evacuación de agua y limpieza de vías. Además, familias evacuadas de la colonia Guevara fueron trasladadas de manera preventiva al Mercado Municipal de Quimistán, reacondicionado como albergue temporal por la Alcaldía Municipal.
La Alcaldía Municipal movilizó maquinaria pesada con el fin de abrir canales, direccionar el flujo de agua, retirar sedimentos y desobstruir el alcantarillado bloqueado por basura y escombros. Es un trabajo en conjunto entre el CODEM, la Unidad de Prevención y Respuesta a Emergencias y redes comunitarias.
Las autoridades instan a los pobladores en zonas de riesgo o laderas inestables a realizar evacuaciones preventivas hacia albergues habilitados. Se pide abstenerse estrictamente de cruzar correntadas o ríos anegados a pie o en vehículos, mantener despejadas las cunetas y mantenerse informados únicamente a través de las vías oficiales del CODEM, la Alcaldía de Quimistán y COPECO.