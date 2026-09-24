Torrenciales lluvias dejan viviendas afectadas, inundaciones e incomunicación en Quimistán

La emergencia se extendió al sector Pinalejo y a la zona rural, donde se confirmó la interrupción total o parcial de varios tramos viales debido al colapso de pasos y desbordamiento de quebradas en vecindarios como Las Colinas, Las Vegas, Chiribital y Los Hornos. Asimismo, las comunidades de Colonia Gracias a Dios, Montañitas, El Junco y El Campesinado de Brisas de Pinalejo se reportaron incomunicadas.