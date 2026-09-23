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¿Quién era 'Piola' Rodríguez? Consternación por exjugador hondureño asesinado en SPS

El exjugador estaba en su negocio en San Pedro Sula y la dura noticia ha generado consternación.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 22:48 -
  • Redacción La Prensa
¿Quién era 'Piola' Rodríguez? Consternación por exjugador hondureño asesinado en SPS
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Lamentable. El fútbol hondureño nuevamente está de luto tras confirmarse el asesinato a disparos del exjugador catracho Juan Carlos Rodríguez Maldonado, conocido como 'Piola'.
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El exjugador fue asesinado en su negocio en el barrio Guamilito de San Pedro Sula
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El violento hecho ocurrió en el interior de su establecimiento comercial, ubicado frente al Mercado Guamilito.
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Debido a la gravedad de las heridas, el exdelantero falleció en la escena. Agentes de la Policía Nacional acordonaron el perímetro.
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"Piola" falleció a los 54 años y de acuerdo con la información preliminar, habría sido víctima de un asalto en su propio negocio, aunque se está a la espera del informe oficial.
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La dura noticia generó consternación en el fútbol hondureño con mensajes dedicados hacia el exjugador.
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'Piola' Rodríguez no se mantuvo alejado de los terrenos de juego, ya que formó parte de varios equipos de la Liga de Veteranos.
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Juan Carlos Rodríguez tuvo pasado con el Real España, Villanueva FC y actualmente militaba en la liga Mayor Sampedrana. En dicha liga también lo hizo para el Monstruo Verde.
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A "Piola" lo recuerdan con gran cariño, no solo por su desempeño como delantero, sino también por su carisma.
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"Desde COSMOS FC lamentamos profundamente la pérdida de Juan Carlos “Piola” Rodríguez, gran amigo y exjugador de la liga mayor sampedrana de Veteranos. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Que Dios les brinde fortaleza en este difícil momento. Descansa en paz, Piola", escribió uno de sus equipos en la Liga de Veteranos.
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"Descanse en paz, Juan Carlos “Piola” Rodríguez. La LMSFV lamenta profundamente la partida de un eterno goleador, un hombre que dejó huella dentro y fuera de la cancha. Hoy el fútbol de veteranos pierde a uno de los suyos, pero su nombre y sus goles vivirán para siempre en nuestra historia.Hasta siempre, Piola".
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La noticia generó consternación en redes: tanto periodistas como los cercanos dejaron sus mensajes de condolencias.
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"Como limeños enviamos nuestras muestras de pesar a la familia del Sr Juan Carlos Rodriguez conocido en el ambiente futbolistico como Piola quien cada año junto a otros limeños organizaban los partidos de navidad y año nuevo en el Chulavista. Que Dios le de a su familia mucha fortaleza en estos momentos tan difíciles".
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Aparte su relación con el fútbol, 'Piola' tenía sus negocios en San Pedro Sula.
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'Piola' Rodríguez también compartía fotos de sus momentos con otras de las figuras en el balompié catracho.
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'Piola' Rodríguez se ganó el cariño de sus cercanos y era conocido por ser aficionado del Barcelona. Incluso visitó el recinto.
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'Piola' Rodríguez con varias personalidades del fútbol hondureño
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