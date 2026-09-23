¿Quién era 'Piola' Rodríguez? Consternación por exjugador hondureño asesinado en SPS

"Descanse en paz, Juan Carlos “Piola” Rodríguez. La LMSFV lamenta profundamente la partida de un eterno goleador, un hombre que dejó huella dentro y fuera de la cancha. Hoy el fútbol de veteranos pierde a uno de los suyos, pero su nombre y sus goles vivirán para siempre en nuestra historia.Hasta siempre, Piola".