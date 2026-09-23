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Cortes de energía de este jueves 24 de septiembre en San Pedro Sula, Yoro y Tegucigalpa

La Enee realizará este jueves 24 de septiembre trabajos de mantenimiento en circuitos de Francisco Morazán, Olancho, Colón, Santa Bárbara, Cortés y Yoro.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 14:47 -
  • Bladimir Ocon
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) realizará este jueves 24 de septiembre trabajos de mantenimiento general en varios circuitos y líneas de distribución, por lo que se interrumpirá temporalmente el servicio en sectores de Francisco Morazán, Olancho, Colón, Santa Bárbara, Cortés y Yoro.
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En el Distrito Central, los trabajos en la sección del circuito SFE.LJOT, de la subestación Santa Fe, están programados de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. El mantenimiento general afectará El Durazno, residencial Villa Elena, residencial Terrasol y Aquasplash.
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También se contempla la interrupción en la aldea Santa Cruz Arriba, aldea El Guayabo, Coa Abajo, Coa Arriba, San José de Soroguara, aldea Guasculile y zonas aledañas.
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Otro trabajo de mantenimiento general está previsto en la sección del circuito AMT-L335, correspondiente a la subestación Amarateca. La programación establece una suspensión del servicio de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en San Matías.
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En la sección del circuito ZUT-LJ80, de la subestación Juticalpa, los trabajos se desarrollarán de 8:10 a. m. a 4:10 p. m. La interrupción abarcará sectores del Distrito Central, entre ellos la aldea El Espinal y el caserío Agua Blanca.
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También estarán comprendidos el Segundo Batallón de Infantería Aéreo Transportado, Ciudad España, Támara, la Penitenciaría Nacional, CEFAS, la aldea Matazano, Nuevo Sacramento y el Cementerio Perpetuo Socorro.
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Los trabajos asociados a esta sección también afectarán los municipios de El Rosario, Yocón, La Unión y Mangulile, además de las zonas aledañas a esos sectores.
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La suspensión en ese circuito también alcanzará Quiscamote y zonas aledañas. En Olancho, la programación contempla parte de Salamá, específicamente la aldea El Panal y la aldea Talgua.
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En Colón, la Enee programó mantenimiento general de línea en la subestación Bonito Oriental. Los trabajos se realizarán de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. y afectarán varios sectores de ese departamento.
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Entre las zonas incluidas están Carbonales, Bonito Oriental, La Esperanza —Playa de Ganado, La Polla y Antigual—, El Plantel, Machones, gasolinera Uno Bonito y El Feo.
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La interrupción también comprenderá las plantaciones de Standard Fruit Company, Piedrablanca, Francia, Limoncito, el municipio de Limón, Plan de Flores, Farallones e Icoteas.
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En Santa Bárbara, la sección del circuito NCO-L364, de la subestación Naco, tendrá mantenimiento general de línea de 8:30 a. m. a 2:30 p. m. Los sectores afectados corresponden a Pinalejo y sus alrededores.
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La programación incluye Pinalejo, Milpa Arada, Correderos, El Sitio, San Juan Sitio, San José de Cacao y la Generadora Cuyagual, además de las zonas aledañas.
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En San Pedro Sula, Cortés, el mantenimiento general de línea en la sección del circuito BVI-L212, de la subestación Bellavista, se realizará de 8:45 a. m. a 2:45 p. m. Los sectores contemplados son los barrios Suyapa y El Benque (este).
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La interrupción también afectará el Mercado Central, el plantel El Centro de la Enee y el Registro Nacional de las Personas. Finalmente, en Yoro, la sección del circuito MOR-L396, de la subestación Morazán, tendrá mantenimiento general de línea de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
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En este último trabajo están incluidos numerosos sectores de Yoro y Ciudad El Negrito, entre ellos las colonias Jerusalén, Guapinoles, Ebenezer y Gonzalo Maldonado; las aldeas El Roque, Las Brisas, El Jute y El Limón.
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Además de Los Arrozales, El Portillo González, Olomán, Mojimán, Nueva Esperanza, San Fernando y Brisas de Cuyamapa. También figuran Buenos Aires, Camalote, Las Acacias, Los Prieto, El Zumbido, El Porvenir, Paya, Los Murillos, Ocotillo, El Pataste, Combas, Laureles, Plan Grande, San Alejo y Santa Lucía, además de Hacienda Don Emilio, Cooperativa Harina Selecta, sector Carnel y los sectores rurales detallados en la programación, como Guango­la 1, 2 y 3, Cangrejales, Santuario, Vertiente, El Caliche, Placido, Honduritas, Pata de Gallina, Terrero Negro, Casiano, Sentadero, Lajas, Coyolito y La Calera.
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La Enee también contempla trabajos de mantenimiento en sectores de Olanchito, Yoro, como parte de la programación de interrupciones del servicio eléctrico para este jueves 24 de septiembre.
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