Una escapada al Lago de Yojoa para disfrutar la Semana Morazánica 2026

Entre montañas verdes, brisa fresca, rica gastronomía y una riqueza natural, el Lago de Yojoa se posiciona como una de las mejores opciones para escapar de la rutina durante esta Semana Morazánica 2026. Recorridos en kayak, cabañas y senderos para caminar forman parte de las actividades que ofrece este destino, ideal para disfrutar de la belleza natural y conectar con los paisajes de Honduras.