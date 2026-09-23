Una escapada al Lago de Yojoa para disfrutar la Semana Morazánica 2026

Entre montañas verdes, brisa fresca, rica gastronomía y una riqueza natural, el Lago de Yojoa se posiciona como una de las mejores opciones para escapar de la rutina durante esta Semana Morazánica 2026. Recorridos en kayak, cabañas y senderos para caminar forman parte de las actividades que ofrece este destino, ideal para disfrutar de la belleza natural y conectar con los paisajes de Honduras.
El punto de encuentro para los viajeros comienza en la carretera CA-5. A lo largo de este tramo, frente al lago, se encuentran diversos negocios que dan la bienvenida a los visitantes, entre ellos restaurantes que ofrecen la gastronomía característica de la zona.
Cada restaurante ofrece una vista privilegiada del lago, un escenario ideal para capturar fotografías, relajarse con la brisa fresca y disfrutar de un momento especial en familia.
Ningún viaje al lago está completo sin degustar un delicioso pescado frito, acompañado de sus infaltables tajadas de plátano, encurtido y aderezo. Esta opción es accesible para toda la familia, con precios que oscilan entre los L150 y L350, según el tamaño del pescado.
Para quienes buscan una estancia más tranquila y alejada del bullicio, a solo 10 minutos del centro turístico se encuentra la finca Las Glorias. El lugar ofrece alojamiento en cabañas, con precios que oscilan entre L1,500 y L3,800 por noche, según su capacidad. Además, cuenta con paseos a caballo, restaurantes y muelles con acceso directo al lago, ideales para disfrutar de la naturaleza.
Las cabañas de madera rústica ofrecen un espacio para quienes buscan privacidad y tranquilidad. Rodeadas de frondosos árboles y amplios jardines verdes, son una opción para familias o parejas que desean despertar con el canto de las aves y disfrutar del clima fresco.
El lugar cuenta con actividades como paseos y recorridos acuáticos desde el muelle privado del hotel. Esta es una de las opciones más solicitadas durante el feriado, ya que permite admirar el paisaje y disfrutar del agua con comodidad y seguridad.
Además del lago, el complejo ofrece senderos internos y caminos rústicos que conectan con sus establos, un espacio que permite realizar caminatas, paseos a caballo y disfrutar de experiencias en contacto con el entorno rural de la zona.
Otro de los lugares de alojamiento es el Complejo Turístico Lago Landia, que destaca por su concepto ecoamigable, con senderos elevados de madera que conectan elegantes cabañas de madera con techos verdes. También cuenta con piscinas para que los visitantes puedan bañarse sin necesidad de salir del lugar. El hospedaje para cuatro personas, distribuido en dos habitaciones, tiene precios desde $150 por noche.
Ubicado en la comunidad de Los Naranjos, este parque ecológico invita a los turistas a adentrarse en la sección “Vida en el Lago”, rodeada de altos pinos y sombra natural. El precio de entrada es de L60 para turistas nacionales y de $10 para extranjeros, mientras que las personas de la tercera edad pagan L35. Los niños menores de 6 años ingresan gratis.
Navegar en kayak por las aguas del lago es una de las actividades que permite disfrutar de un momento de tranquilidad. Rodeado de frondosos árboles y áreas verdes, el entorno ofrece la oportunidad de conectar con la naturaleza, ejercitarse y apreciar el paisaje desde el agua.
El Club Campestre La Joya ofrece un salón ambientado con vehículos clásicos, cabinas telefónicas de estilo británico y detalles retro iluminados. El espacio también funciona como punto para fotografías y una opción para quienes buscan un ambiente diferente, compartir en familia y disfrutar de un café o aperitivo.
Otras de sus exhibiciones son las bicicletas antiguas y piezas de colección. Este espacio temático complementa la oferta de la cuenca del lago, brindando una alternativa cultural y recreativa para visitantes de todas las edades.