Al ver la patrulla, intentaron huir: así fue la captura de cinco supuestos pandilleros de la 18 en La Ceiba

La Policía Nacional capturó la noche del martes a cinco hombres, entre ellos un menor de edad, en La Ceiba, Atlántida. Según las autoridades policiales, los detenidos presuntamente venían de cometer un crimen. Además, dos de ellos estarían relacionados con la masacre de cuatro primos ocurrida en la colonia San Judas.
Según las declaraciones de Ángel Samir Rodríguez, jefe policial del departamento de Atlántida, los cinco detenidos estarían vinculados a un reciente crimen cometido contra un hombre a la altura del puente Reino de Suecia.
Además, los supuestos pandilleros de la 18 ason señalados preliminarmente por suponerlos responsables de los delitos de atentado contra funcionarios policiales, tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir.
Según el reporte policial, las detenciones se realizaron mediante un operativo de prevención por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).
El informe establece que el incidente comenzó alrededor de las 8:40 de la noche, cuando los agentes realizaban patrullajes cerca del muelle de Cabotaje. Los policías observaron un taxi que, al percatarse de la presencia policial, realizó un giro en U, por lo que iniciaron una persecución.
De acuerdo con la versión policial, durante la persecución el taxi impactó en dos ocasiones contra otros vehículos. Posteriormente, los ocupantes habrían disparado contra la patrulla, ocasionando cuatro impactos en la parte frontal y el vidrio delantero del vehículo policial.
Los agentes indicaron que realizaron varios disparos de advertencia para repeler el supuesto ataque y solicitaron apoyo a otras radiopatrullas del sector. La persecución concluyó en el puente Reino de Suecia, donde, según el informe, los ocupantes intentaron huir y fueron detenidos.
Los detenidos fueron identificados como Bader Oriel Sauceda Rivera, de 32 años; Héctor Orlando Rivera Valladares, de 23; Carlos Antonio Rodríguez Rodríguez, de 27; Roger Manuel Navarro Soto, de 33; y un adolescente de 17 años, identificado en el reporte policial como Luis Alexander Cárcamo Pineda.
La Policía señala a Sauceda Rivera, Rivera Valladares, Rodríguez Rodríguez y Navarro Soto por los delitos de atentado contra funcionarios policiales, tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir. En el caso del menor, el reporte utiliza la figura de infracción penal y señala los mismos hechos.
Como parte del procedimiento, las autoridades reportaron el decomiso de tres pistolas, dos marca Glock y una marca Taurus, además de cargadores y munición.
También fueron decomisados dos teléfonos celulares, nueve casquillos, dos elementos metálicos y un vehículo tipo turismo, marca Toyota Corolla, identificado como taxi número 1336 y con placa HED1624.
El reporte policial también registra antecedentes atribuidos a tres de los adultos detenidos. Sauceda Rivera figura con detenciones anteriores por supuestos delitos relacionados con armas, drogas, extorsión y asociación para delinquir; Rivera Valladares por porte ilegal de arma de fuego; y Rodríguez Rodríguez por recepción de vehículo robado. Navarro Soto no registra antecedentes en el informe.