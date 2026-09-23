Zeus, perro que mató a su dueño, halló adoptante en Tegucigalpa

El perro Zeus, quien habría causado heridas mortales al padre de su dueño en la colonia Hato de Enmedio, sigue en resguardo de la Policía Municipal del Distrito Central, en observación. Se espera que sea dado en adopción y no sacrificado, como se informó al principio del mediático caso.
La mascota de la raza pitbull se convirtió en protagonista de una tragedia que enlutó a una familia capitalina, después de un ataque que cobró la vida Alex Alfonso Maldonado. El hecho ocurrió el 21 de septiembre. Aunque municipales buscaron retirar al perro de la residencia, su dueño se negó y fue hasta ayer que fue llevado a una instalación municipal.
De acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, Maldonado sufrió un primer ataque alrededor de las 11:00 de la mañana. Las lesiones que sufrió en una de sus manos obligaron a trasladarlo a un centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, después de ser atendido, el hombre regresó a su vivienda. Cerca de las 5:00 de la tarde se produjo un segundo ataque, durante el cual Zeus volvió a morderlo y le provocó heridas que terminaron causándole la muerte.
Imágenes captadas en la escena muestran la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima. De acuerdo con los reportes, el perro le desprendió el pie a la altura del tobillo. El hijo de Maldonado también resultó lesionado al intentar intervenir para ayudar a su padre. Sus heridas se localizaron principalmente en las manos. Inicialmente, el familiar se había opuesto a que Zeus fuera entregado a las autoridades, pero finalmente el animal fue retirado del inmueble para cumplir con el protocolo sanitario.
Vecinos de la colonia Hato de Enmedio describieron al pitbull como un animal de comportamiento agresivo. Una residente relató a medios locales que en una ocasión Zeus habría escapado de la vivienda y atacado a otro perro. Otra vecina recordó los momentos de angustia registrados durante el ataque mortal y aseguró que desde el interior de la vivienda se escuchaban gritos desesperados.
Tras la intervención de las autoridades, Zeus fue retirado del inmueble y colocado en una jaula para iniciar el período de observación establecido en estos casos. Personal de la Secretaría de Salud explicó que el animal deberá permanecer bajo vigilancia durante 10 días con el propósito de determinar si desarrolla síntomas compatibles con la rabia. Los municipales explicaron que Zeus permanecerá en un refugio animal.
El perro permanece en evaluación y se espera que veterinarios presenten un informe este día sobre su estado de salud y condiciones para que sea adoptado. La rescatista Kathy, quien documentó la llegada de Zeus a las instalaciones municipales y ha informado sobre el caso, describió que el can ya halló adoptante, aunque no ahondó en detalles. Desde ayer, la rescatista capitalina publicó en sus redes sociales videos y fotografías mostrando el comportamiento de Zeus, que se mostró tranquilo y sollozando cuando era acariciado.
"El perro ya encontró adopción y también se le explicó que si es agresivo con otros perros como MUCHOS PERROS MÁS, pero no para que estén satanizando el caso", escribió en su página Kathy La Rescatista Independiente Tegucigalpa, donde publica casos de rescate animal, especialmente en esa ciudad.
Uno de los funcionarios que participó en el procedimiento manifestó su pesar por las condiciones en las que se encontraba el perro y señaló que el maltrato animal continúa siendo un problema que debe ser atendido. “Me duele ver a los animales en estas condiciones”, expresó mientras se realizaba el retiro.
“Por los momentos, el perro está muy bien, el perro está tranquilo, no ha mostrado agresividad, no ha ladrado”, explicó Kathy al referirse al estado del animal después del rescate. La rescatista señaló que, al llegar a la vivienda, el propietario colaboró para colocarle el bozal a Zeus, debido a que inicialmente se temía que el animal reaccionara de otra manera. Sin embargo, aseguró que el procedimiento se desarrolló sin mayores inconvenientes y que el perro permaneció tranquilo.