Zeus, perro que mató a su dueño, halló adoptante en Tegucigalpa

Imágenes captadas en la escena muestran la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima. De acuerdo con los reportes, el perro le desprendió el pie a la altura del tobillo. El hijo de Maldonado también resultó lesionado al intentar intervenir para ayudar a su padre. Sus heridas se localizaron principalmente en las manos. Inicialmente, el familiar se había opuesto a que Zeus fuera entregado a las autoridades, pero finalmente el animal fue retirado del inmueble para cumplir con el protocolo sanitario.