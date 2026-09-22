Hondureño capturado en Tennessee es señalado por masacre en la que murió un querido exfutbolista

El hondureño Ersi Zerón fue arrestado el pasado 19 de septiembre en Tennessee, Estados Unidos, luego de ser detenido inicialmente por exceso de velocidad y conducir sin licencia. Posteriormente, las autoridades migratorias determinaron que era buscado en Honduras por su presunta participación en una masacre ocurrida en 2016.
De acuerdo con información difundida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Zerón fue detenido por un socio de la Fuerza de Tarea 287(g) en Tennessee, programa mediante el cual determinadas agencias policiales locales colaboran con las autoridades migratorias federales.
El arresto ocurrió después de que los agentes detuvieran al hondureño por una infracción de tránsito. ICE detalló que Zerón conducía a exceso de velocidad y, además, no contaba con una licencia para conducir.
Durante el procedimiento, las autoridades migratorias establecieron que Zerón era buscado en Honduras por su presunta participación en una masacre ocurrida en 2016 en un salón de billar de Comayagüela, en la que murieron 12 personas.
Según los antecedentes del caso, el ataque ocurrió en el Club Deportivo Billares Lino #2, ubicado en la colonia Primero de Diciembre. Hasta el establecimiento llegaron varios hombres armados a bordo de un turismo rojo y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el interior.
Los atacantes, según los reportes de la época, vestían prendas similares a las utilizadas por agentes policiales y llevaban chalecos antibalas. Al ingresar al billar habrían manifestado que realizarían un registro, pero posteriormente comenzaron a disparar contra quienes se encontraban en el lugar.
Las víctimas fueron sorprendidas mientras jugaban billar. Testigos relataron que la balacera se prolongó durante aproximadamente cinco minutos, antes de que los responsables huyeran del establecimiento a bordo del vehículo.
Tras la huida de los atacantes, vecinos de la zona salieron de sus viviendas al escuchar las detonaciones y se acercaron al establecimiento. Las autoridades encontraron a varias de las víctimas tendidas boca abajo entre las mesas de billar.
Entre las personas asesinadas fueron identificadas Óscar Lozano Cruz, de 28 años; Edy Efraín Alemán Sandoval; José Martínez Portillo, de 50; Jorge Alberto Reyes Martínez, exfutbolista del Real Maya, Real Comayagua y otras selecciones juveniles; Óscar Orlando Corea, de 22; Jorge Alberto Cárcamo Matamoros y Alberto Reyes, este último exjugador del equipo de fútbol Real Comayagua.
Otras tres víctimas murieron posteriormente en el hospital. Se trataba de Orlin Yuney Flores, de 24 años; Manuel Adolfo Núñez y Kevin Fernando Fúnez, de 24 años, elevando a 10 el número de víctimas mortales reportadas en los datos proporcionados sobre el ataque.
Familiares de las víctimas llegaron hasta las afueras del billar y posteriormente al Hospital Escuela para identificar a sus parientes.
En el caso de Zerón, ICE señaló además que el hondureño ingresó a Estados Unidos por el puerto de entrada de Calexico West, California, en septiembre de 2022, y posteriormente fue liberado en el país. La agencia también lo describe como una persona con presunta vinculación con pandillas.