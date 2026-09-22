ICE detiene a tres hondureños; uno es señalado por masacre que dejó 12 muertos en 2016

Tres hondureños fueron arrestados recientemente en Tennessee en diferentes procedimientos realizados por autoridades locales asociadas al programa 287(g) y posteriormente vinculados a procesos de control migratorio, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Entre los casos figura el de Reniery García Godoy, detenido durante el primer día de la asociación entre la Oficina del Sheriff del Condado de Lawrence y el programa 287(g), de acuerdo con ICE.
Según la agencia migratoria, García Godoy fue detenido cerca de la línea estatal entre Tennessee y Alabama. ICE señaló que el hondureño tenía dos condenas por delitos sexuales graves en Franklin, Tennessee.
ICE indicó que García Godoy fue posteriormente removido de Estados Unidos. La detención formó parte de las primeras actuaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Lawrence.
Otro de los hondureños mencionados por ICE es Celso Espinoza Paguada, quien, según la agencia, tiene una condena por agresión agravada y había sido expulsado de Estados Unidos en cinco ocasiones.
Además de esa condena, ICE informó que Espinoza Paguada había sido arrestado nueve veces por delitos relacionados con embriaguez pública y conducta desordenada.
El hondureño fue identificado por uno de los socios del programa 287(g) y posteriormente transferido a la custodia de ICE, según el reporte de la agencia federal. ICE también indicó que Espinoza Paguada había vuelto a ingresar a Estados Unidos después de sus anteriores expulsiones.
El tercer caso corresponde a Ersi Zerón, también hondureño, quien fue arrestado el 19 de septiembre por un socio de la Fuerza de Tarea 287 en Tennessee.
De acuerdo con ICE, Zerón fue detenido inicialmente por exceso de velocidad y conducir sin licencia. Posteriormente, las autoridades migratorias determinaron que era buscado en Honduras por su presunta participación en una masacre que dejó 12 personas muertas en 2016, ocurrida en un salón de billar de Comayagüela.
ICE también señaló que Zerón ingresó a Estados Unidos por el puerto de entrada de Calexico West, California, en septiembre de 2022 y que fue liberado posteriormente en el país. La agencia lo describe además como una persona con presunta vinculación con pandillas.
Los tres casos fueron incluidos por ICE en un informe sobre las operaciones de sus socios del programa 287(g) en Tennessee, mediante el cual determinadas agencias estatales y locales colaboran con autoridades migratorias federales bajo acuerdos específicos.
ICE sostiene que estos acuerdos permiten a las autoridades locales colaborar en la identificación y detención de personas con antecedentes criminales que además enfrentan situaciones migratorias.