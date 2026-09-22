Selección Honduras: legionarios se unen, Dereck-Keyrol juntos y ¿qué pasó con Edwin?

La Selección de Honduras realizó este martes 22 de septiembre su segundo entrenamiento de cara a su estreno en la Concacaf Nations League.
La Bicolor, comandada por José Francisco Molina, tomó nuevamente el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Olimpia para realizar otro entreno con más jugadores.
Varios legionarios se sumaron este martes, entre ellos Deiby Flores y Jonathan Rubio, jugadores del Petro de Luanda de Angola.
Joseph Rosales ya se había sumado bajo las órdenes de José Francisco Molina. Este día sumó su segundo entreno con la "H".
Bryan Róchez y Edrick Menjívar se la pasaban bien antes de iniciar con el entreno. Recordemos que Róchez protagoniza su primer llamado en el equipo liderado por Molina.
Edwin Rodríguez estuvo entrenando aparte en este segundo día y genera dudas a pocos días del estreno en la Nations League de Concacaf.
Los que aparecieron juntos fueron los hermanos Keyrol Figueroa y Dereck Moncada, este último llegó a tempranas horas a territorio catracho.
Ambos buscarán ocupar un lugar en el esquema principal de Molina. Keyrol viene adaptándose a su nuevo equipo en Inglaterra, mientras que Dereck trae una racha goleadora.
Los jugadores de Motagua también ya están entrenando con la Selección de Honduras.
Otro de los legionarios que llegó este martes fue Erick Puerto, delantero del BATE Borisov de Bielorrusia.
José Francisco Molina convocó a 26 futbolistas para encarar los compromisos de la Nations League. El llamado incluye a jóvenes y jugadores con experiencia.
Kervin Arriaga, jugador del AEK Atenas de Grecia, también se sumó a los trabajos de la Selección tras su llegada al país este día.
Deiby Flores y David Ruiz se abrazaron en la previa del entrenamiento de la Selección Nacional de Honduras.
Víctor Vandenbroucke, defensor de 17 años que milita en el Jong K. A. A. Gante de la Segunda División de Bélgica, es una de las novedades en el tercer llamado de Molina.
Róchez también trabaja para ganarse un puesto en el esquema principal de Molina en su regreso a la Selección de Honduras.
Flores vive una nueva etapa en el fútbol de Angola y también se postula para ser parte de ese 11 en el debut de la H.
Jonathan Rubio fue el último en sumarse este martes. Tras su llegada, se fue al hotel de concentración y no perdió el tiempo para integrarse a los entrenos.
Jorge Álvarez se sumó a última hora a la concentración de la Selección de Honduras. Llegó en reemplazo de Nixon Cruz, quien sufrió una lesión por baja.
Keyrol Figueroa trabaja a todo vapor para ganarse un puesto en el 11 titular de Molina.
Lo mismo para Dereck, que trae una racha positiva con el FC Lugano de Suiza. La afición también se encuentra ilusionada con la dupla que podrían hacer con Keyrol.
El duelo entre Honduras y Surinam en la Nations League de la Concacaf marcará el debut oficial de José Francisco Molina en el banquillo de la "H".
La Bicolor se estrena el próximo viernes 25 de septiembre en el Estadio Nacional.