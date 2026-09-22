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Show de Ruiz en firma de autógrafos, los seleccionados presentes y regalo

Jugadores de la Selección de Honduras estuvieron presente en una firma de autógrafos en Tegucigalpa: furor, sorpresas y regalos en el evento.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 14:57 -
  • Redacción La Prensa
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La Selección de Honduras se encuentra a días de su debut en la Nations League de Concacaf y antes de ese duelo, algunos jugadores compartieron con la afición.

 Fotos OPSA: David Romero
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Parte de los selecciones acudieron a un centro comercial de la capital para tener un momento ameno con los catrachos que asistieron al evento.
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Ahí estuvieron Denil Maldonado, David Ruiz y Edrick Menjívar como parte de los seleccionados catrachos.
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Los jugadores entregaron balones con sus autográfos y aprovecharon para regalarles fotografías a los aficionados presentes.
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La Selección Nacional de Honduras hizo un stop con los entrenos y se fue a firmar autógrafos a uno de los reconocidos centros comerciales de Tegucigalpa.
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David, Ruiz, Francis Hernández,Denil Maldonado y Édrick Menjívar se hicieron presentes en la firma y se tomaron fotografías con los aficionados que circulaban por el lugar.
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Los jugadores compartieron un momento ameno con esta linda catracha que aprovechó para llevarse unas firmas de los jugadores.
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Edrick Menjívar, es una de las piezas fundamentales en el esquema de Molina, siendo el titular en la portería de la Selección de Honduras.
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Los catrachos se tomaron fotografías con los aficionados que circularon por el centro comercial.
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David Ruiz no escondió su emoción en la firma de autógrafos. El nuevo jugador del New York Red Bull vive un nuevo llamado con la Selección de Honduras.
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Denil y David Ruiz posaron muy sonrientes para la foto con estos pequeños hinchas de la Selección de Honduras.
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El patrocinador hizo una dinámica para regalar una camisa de la H. Pasaron tres aficionados a hacer dominadas y se llevó el que hizo más.

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Esta hermosa camiseta se la ganó un aficionado que ganó en el concurso de hacer más ticas sin botar el balón. La bella chica nos mostró las firmas de los jugadores de la Bicolor Hondureña que se hicieron presentes al centro comercial capitalino.
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Él se terminó ganando la camiseta original de la Bicolor tras realizar 58 dominadas.
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David Ruiz tenía rigio y se puso a dominar la esférica en pleno centro comercial.
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El jugador del New York Red Bull aprovechó para dar su show en pleno evento.
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