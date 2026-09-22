"Le pido a Dios que para estar viviendo esta vida, mejor me lleve": Nahún Palacios

Sin un techo donde cobijarse, el veterano comunicador vive actualmente en la calle y sobrevive cuidando automóviles. Los días en que logra reunir 250 lempiras puede costearse una habitación en un hospedaje para pasar la noche; de lo contrario, debe dormir sobre el concreto, arropándose con los mismos cartones que utiliza de día para proteger del sol los parabrisas de los vehículos que custodia.