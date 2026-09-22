Edward murió tras recibir 40 puñaladas de su propio hijo

Un hombre en Nueva York, Estados Unidos, llamó al 911 para pedir ayuda mientras, según las autoridades, su propio hijo lo atacaba con un cuchillo dentro de su apartamento.
Edward Brown, de 69 años, fue encontrado cubierto de sangre y sin vida en su vivienda de Mastic, en Long Island, el 7 de septiembre.
Los investigadores acusan a su hijo, Sage Arias-Brown, de 33 años, de haberlo apuñalado aproximadamente 40 veces en el torso, el pecho y el cuello.
De acuerdo con las autoridades, Sage ingresó al apartamento de su padre alrededor de las 12:30 a.m.
Un vecino habría escuchado un fuerte ruido proveniente de la vivienda y posteriormente oyó los gritos de Edward.
En medio del ataque, el hombre llamó a los servicios de emergencia: “Me están asesinando”, gritó Edward durante la llamada, según los investigadores. También preguntó desesperadamente: “¿Qué me estás haciendo, Sage?”.
Según las autoridades, un vecino vio a Sage salir del apartamento de Edward varios minutos después de que se realizara la llamada al 911.
Los agentes localizaron al sospechoso aproximadamente media milla —unos 800 metros— del lugar del ataque y lo arrestaron.
Sage Arias-Brown fue procesado el jueves por un cargo de asesinato en segundo grado.
Sage está previsto que regrese ante el tribunal el 21 de octubre. Si es declarado culpable, podría enfrentar una condena de 25 años a cadena perpetua, según las autoridades.