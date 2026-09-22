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Edward murió tras recibir 40 puñaladas de su propio hijo

Un hombre de 60 años murió tras recibir 40 puñaladas a manos de su propio hijo

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 14:56 -
  • Redacción La Prensa
Edward murió tras recibir 40 puñaladas de su propio hijo
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Un hombre en Nueva York, Estados Unidos, llamó al 911 para pedir ayuda mientras, según las autoridades, su propio hijo lo atacaba con un cuchillo dentro de su apartamento.
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Edward Brown, de 69 años, fue encontrado cubierto de sangre y sin vida en su vivienda de Mastic, en Long Island, el 7 de septiembre.
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Los investigadores acusan a su hijo, Sage Arias-Brown, de 33 años, de haberlo apuñalado aproximadamente 40 veces en el torso, el pecho y el cuello.
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De acuerdo con las autoridades, Sage ingresó al apartamento de su padre alrededor de las 12:30 a.m.
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Un vecino habría escuchado un fuerte ruido proveniente de la vivienda y posteriormente oyó los gritos de Edward.
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En medio del ataque, el hombre llamó a los servicios de emergencia: “Me están asesinando”, gritó Edward durante la llamada, según los investigadores. También preguntó desesperadamente: “¿Qué me estás haciendo, Sage?”.
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Según las autoridades, un vecino vio a Sage salir del apartamento de Edward varios minutos después de que se realizara la llamada al 911.
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Los agentes localizaron al sospechoso aproximadamente media milla —unos 800 metros— del lugar del ataque y lo arrestaron.
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Sage Arias-Brown fue procesado el jueves por un cargo de asesinato en segundo grado.
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Sage está previsto que regrese ante el tribunal el 21 de octubre. Si es declarado culpable, podría enfrentar una condena de 25 años a cadena perpetua, según las autoridades.
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