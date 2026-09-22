Guerras, tecnología y economía marcan la primera jornada de la Asamblea General de la ONU

Uno de los discursos más duros sobre Gaza fue pronunciado por el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani. El mandatario calificó la situación en la Franja como “genocidio” y reclamó un alto definitivo de las operaciones militares, la retirada israelí, el levantamiento del bloqueo y la entrada de ayuda humanitaria. Catar mantiene además un papel de mediador en las negociaciones relacionadas con el conflicto.